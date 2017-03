Hoàng Thùy Linh: “Tôi cầu toàn, gia trưởng và độc đoán”

Biết tiết chế cảm xúc và hành động khôn ngoan hơn

Để liên lạc và tiếp xúc được với chị trong thời gian này khó ngang với việc “bắc thang lên trên trời”, chị chảnh nhỉ?

Chị "lặn" siêu thế, không tiếp xúc báo giới, không tham gia các sự kiện giải trí, chị làm gì trong thời gian qua?

"Tôi là người may mắn vì tôi vẫn được yêu thương và được ủng hộ"



“Hoàng Thùy Linh lấy chồng, đẻ con, định cư ở nước ngoài”, dân tình đồn thổi về chị thế đấy, chắc hẳn chị cũng nghe nhưng chị cứ dửng dưng?

Trước đây chị được truyền thông cưng chiều, xuất hiện nhan nhản trên mặt báo, vậy cảm giác của chị khi lẳng lặng ngắm giới giải trí phù hoa lắm thị phi từ xa?

“Hot girl” thời nay nhận được rất nhiều ưu ái của xã hội, nó mang đến cả danh vọng lẫn tiền bạc, chị cảm thấy mỹ từ đó có phù hợp với mình không?

Không nhiều người có được nền tảng tốt như chị, các lợi thế được chị khai thác như thế nào?

Hẳn chị là người rất biết ý thức về giá trị bản thân?

Tôi cần một người đàn ông biết yêu và biết thương

Chị không có anh chị em ruột, làm con một có khó lắm không?

Thông thường con một thì được chiều, dẫn đến… ích kỷ và coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, chị thì thế nào?

Còn trong tình yêu, chị có ích kỷ không?

Thông thường “hot girl” đi kèm với “hot man”, hotman ở đây là những đại gia lắm tiền nhiều của, chị có hào hứng với họ khi họ mon men lại gần chị?

Nếu được chọn thì chị yêu một người “nóng” hay “lạnh”?

"Cứ gọi tôi là Hoàng Thùy Linh, thế thôi!"

Chị cảm thấy thế nào khi nhiều người cho rằng chị là hình mẫu Paris Hilton Việt Nam: xinh đẹp, quyến rũ, có cả scandal không mong muốn nhưng chính vì nó mà tên chị bỗng “hot” hơn?

Được đào tạo bài bản để trở thành một đạo diễn, nhưng chị tham gia cả điện ảnh lẫn âm nhạc, vậy con đường nghệ thuật của chị sau này sẽ được chị ghi danh trong lĩnh vực nào?

Có người đã từng nói rằng: “hoài bão giúp người ta hấp dẫn hơn”, chị níu vào điều gì để chị mãi luôn quyến rũ và hấp dẫn người đối diện?

Cám ơn chị về buổi trò chuyện cởi mở này, chúc chị năm mới hạnh phúc và toại nguyện với các kế hoạch sắp tới!

Theo Anh Tuấn Anh

Ảnh: Bobby Nguyễn



Tôi không nghĩ đó là chảnh mà chỉ là biết ‘điều tiết’ hơn thôi.Tôi đi học, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Tôi không tham gia các sự kiện giải trí vì không có thời gian để phân tán cho quá nhiều thứ, và quan trọng là tôi chưa có gì mới cả. Vì thế tôi không lên báo nhiều khi "tay trắng". Truyền thông phải có sự kiện, nếu không tôi sẽ làm trò cười lúc nào không hay.Còn bây giờ tôi nghĩ là anh sẽ hỏi vì sao hôm nay tôi lại lên báo đúng không?! Tôi cũng xin trả lời luôn rằng vào cuối tháng 3 này, tôi sẽ ra mắt album đầu tay của mình. Album đã hoàn thành và tôi sẵn sàng có nhiều những cuộc chia sẻ.Tôi quen rồi, anh hay ai đó cũng chẳng làm tôi thấy ‘rung rinh’ khi nói những điều “chẳng liên quan” như thế với tôi đâu. Từ lâu rồi, tôi chỉ nghĩ đến những điều tích cực trong cuộc sống của mình mà thôi. Bởi vì tôi là người chủ động, rất ít người có thể gây ảnh hưởng đến tôi. Tôi thấy mình là người may mắn. May mắn vì vẫn được yêu thương, vì vẫn được ủng hộ..Cái tôi muốn nói chính là từ “nhan nhản” trong câu hỏi của anh đấy. Tôi nghĩ trong thời buổi này, ta nên nói ít thôi. Nếu mình làm tốt làm khéo và không nói nhiều thì người khác tự khắc cũng nói giúp. Nói nhiều quá mà làm không ra gì có phải là phản tác dụng không?! Tôi nghĩ khán giả cũng phát chán khi lên báo đọc toàn những chuyện tào lao, họ sẽ hiểu sai và thiệt thòi sẽ thuộc về những người nghệ sĩ.Tôi thực sự trân trọng những người đi trước đã thành công, vì họ biết làm đúng lúc và nói đúng chỗ. Tôi cũng có những tấm gương để noi theo chứ, nhưng tôi giữ sự khâm phục với họ ở trong lòng thôi, không tiện khi cứ lôi tên người khác vào bài phỏng vấn của mình.Còn về thị phi, nếu anh học được cách tiết chế cảm xúc thì mọi việc sẽ tốt hơn. Suy nghĩ sẽ điều khiển lời nói và hành động , lời nói và hành động quyết định tương lai cuộc đời. Chỉ suy nghĩ lệch lạc thôi thì cuộc đời đã rẽ một hướng khác rồi.Tôi đang nghĩ đến một xã hội chẳng ai nói về ai, ai cũng làm tốt việc của mình, sẽ chẳng có thị phi, nhưng mà không bao giờ có chuyện đó, mà nếu có, khéo anh lại không thích. Phải thực tế một chút, khi sống thực tế thì sẽ không phí thời gian đi nói mãi chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra trong cuộc sống, đó là thị phi. Thị phi thì ở bất cứ đâu, bất cứ ngành nghề nào cũng có chứ đâu phải riêng ngành giải trí mà.Danh vọng hay tiền bạc là do bản thân mình làm được gì, tài năng của mình đến đâu, suy nghĩ, hiểu biết và sự tính toán nữa. Đôi khi còn cần may mắn chứ một danh xưng không thôi thì mang đến được cái gì.Tôi không phán xét gì cả vì sự phán xét thuộc thẩm quyền của khán giả. Cái mà anh đang nghĩ thì tôi thực sự không nghĩ đến vì nó quá nhỏ nhặt. Vấn đề là chất lượng ra sao và được bao lâu. Tất cả cần một quá trình. Tôi vẫn mong có thật nhiều người tài giỏi để ngành giải trí của nước mình nhiều màu sắc và ngày một phát triển.Cảm ơn về lời khen của anh. Tôi cũng chỉ có một chút ít từ những kinh nghiệm nhỏ trước đây thôi. Tôi còn phải rèn luyện và nỗ lực nhiều lắm. Tôi chỉ mong trong sự nghiệp được làm những gì mình thích và ai đó xem những gì tôi làm rồi thấy thích, như vậy là quá tốt rồi.Đúng thế!Nhiều sự gánh vác hơn nhưng tôi thích điều đó. Nó cho tôi cảm thấy mình quan trọng.Con một là cái rốn vũ trụ của bố mẹ rồi, không cần phải coi mình là cái rốn nữa (cười). Tôi cầu toàn, gia trưởng và độc đoán. Tôi rất thích tính cách đó khi tôi làm việc nhưng khi là một người phụ nữ tôi phải tiết chế nó rất nhiều. Tôi có thể dịu dàng, thấu hiểu nhưng cũng có thể rất ngang bướng và lý trí. Tất cả tùy vào từng trường hợp và tùy vào đối tượng tôi tiếp xúc là ai và họ đối với tôi như thế nào.Tôi là người có lòng vị tha, nhưng người tôi yêu phải biết điều đó mà sống cho đúng, cho hợp lý. Đối với tôi, phụ nữ cũng như đàn ông, khi đã là của nhau, chung thủy là tôn trọng giá trị của chính bản thân mình. Tôi rất quan trọng việc giữ danh dự cho nhau. Đôi khi sự công bằng và rõ ràng quá cũng mang lại những khó khăn cho tôi vì thực tế cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ.Tôi nghĩ anh lại áp đặt rồi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống như khối lập phương và anh phải nhìn nhận nó từ nhiều góc độ.Riêng với tôi, tôi cần một người đàn ông vừa biết yêu và vừa biết thương mình, khiến tôi tin tưởng và nể phục. Đặc biệt là phải tôn trọng tôi. Nếu người tôi yêu có kinh tế hay địa vị thì tôi vẫn muốn được làm việc mình thích và cùng nhau xây dựng cuộc sống.“Nóng” với tôi, nhưng “lạnh” với người khác. Thế là đủ.Hãy cứ gọi tôi là Hoàng Thùy Linh.Tôi chẳng thích nói trước điều gì cả!Được là chính mình..