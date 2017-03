Hoàng Yến tiết lộ chuyện... sống thử

Con đường màu hồng của nàng siêu mẫu

Hoàng Yến là em gái út của hai người mẫu nổi danh một thời Võ Hoàng Oanh, Võ Hoàng Hoa. Năm 16 tuổi, theo gương hai chị, Yến bắt đầu đến với sàn catwalk. Phần lớn các show diễn của Yến lúc đó là các chương trình Tuần lễ thời trang do nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức.

Cùng với Ngọc Quyên, cô được “má Hạnh” cưng và luôn sắp xếp ở vị trí mở màn cho các show diễn. Dù muốn dù không, giới thời trang cũng phải để mắt tới cô gái có đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt xương xương cá tính. So với những cô bạn người mẫu cùng trang lứa, Hoàng Yến khá may mắn bởi được xuất thân trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khá giả, không phải quá vất vả lăn lộn để kiếm sống.

Hoàng Yến

Cô đến với thời trang như một sự đam mê của tuổi trẻ chứ không phải bởi sự nỗ lực kiếm tiền. Có được bao nhiêu thu nhập từ nghề người mẫu, Hoàng Yến thường gửi mẹ giữ giúp. Tới năm 18 tuổi, cùng với các khoản tiền mừng tuổi, Hoàng Yến đã có cho mình một số vốn lên tới…100 triệu đồng.

So với hai chị gái, Yến cũng là người may mắn hơn. Khi Hoàng Oanh, Hoàng Hoa sải những đôi chân dài thẳng tắp trên sàn diễn thì mẹ của các cô ngồi dưới vô cùng lo lắng bởi sợ các con bị thế giới của ánh đèn màu cám dỗ. Tới khi Yến quyết theo nghề các chị, mẹ cô cũng đã bớt lo. Mẹ Yến tin cô gái út biết được đúng sai, dù bản thân Yến cũng ít tâm sự những chuyện buồn trong nghề. Yến được tự do, thoải mái hơn khi đi diễn, ít chịu sự kèm cặp của mẹ hơn như thời của hai chị.

Năm 2008, 19 tuổi, Hoàng Yến quyết định tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Lúc đó cái tên của Võ Hoàng Yến mới thực sự nổi bật. Không có đối thủ tại cuộc thi này, Võ Hoàng Yến giành được giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và nhanh chóng phủ sóng khắp các báo, tạp chí thời trang.

Có những lúc Á hậu cũng mắc sai lầm

Ngay sau cuộc thi siêu mẫu, Võ Hoàng Yến đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, cuộc thi tìm kiếm đại diện của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong cùng năm đó. Sự kiện trọng đại này thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông trong và ngoài nước. Hoàng Yến với lợi thế cầm trên tay giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu, chiều cao 1m79 và các số đo chuẩn 90-61-91 đã trở thành đối thủ nặng ký nhất, được giới truyền thông và khán giả săn sóc khá kỹ càng…

Nhiều người dự đoán cô sẽ đạt được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi này, bên cạnh sự tỏa sáng của Hà Anh. Nhiều bài báo so sánh, nhận xét về sự thành công của hai cô người mẫu cá tính của làng thời trang Việt tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ lần đầu tiên và duy nhất (tính tới thời điểm hiện tại) được tổ chức tại Việt Nam. Thế nhưng, Hà Anh chỉ lọt vào Top 10 người đẹp nhất, còn Võ Hoàng Yến đã bất ngờ giành được ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi. Những ngày sau đó, Võ Hoàng Yến vẫn là cái tên được nhiều người săn lùng. Cô xuất hiện trên sàn diễn, các buổi tiệc sang trọng với gương mặt lạnh của một người mẫu vedette. Nhiều người cảm thấy Yến khó gần và lạnh lùng, nhưng vẫn không quên dành tình cảm cho cô. Trong một thời gian ngắn, hai năm kể từ khi giành được những giải thưởng quan trọng trong những cuộc thi lớn, được mọi người biết đến thì Yến cũng có khá nhiều thay đổi.

Cô tâm sự: “Có lẽ thành công đến với tôi hơi sớm. Khi chỉ mới 19 tuổi, tôi đã đạt giải siêu mẫu rồi tiếp đến là danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Những thứ đó đã tạo cho tôi vỏ bọc hào nhoáng và làm thay đổi con người tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi trở nên kỹ tính, khá già dặn so với tuổi của mình.Có thời gian tôi sống khá cô lập, cũng hơi chảnh, ít tiếp xúc báo chí, với mọi người. Tôi chỉ biết sống với vỏ bọc của mình thôi. Tôi từng nghĩ tất cả các show diễn, hay những gì đến với mình là do thành công của mình, khi một ai đó thành công rồi thì cũng phải như thế. Có thể tôi hơi quá tự tin về mặt biểu diễn nên đi trễ hoặc không tôn trọng một số người. Gia đình, người yêu và một số bạn bè nói tôi nên coi lại cách sống, nhưng do tính cứng nhắc, bảo thủ nên tôi không chịu tiếp thu ngay. Một thời gian sau, tôi mới nghĩ lại xem người ta nói có đúng hay không”.

Đứng trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, Yến cũng đã có một khoảng thời gian để nhận ra những sai lầm của mình. Cô thầm cảm ơn vì đã may mắn chưa lún sâu vào nó.

Hoàng Yến thành thật tâm sự: “Có thời gian tôi cảm thấy chán bản thân. Tôi không có gì thay đổi, mặc dù mọi người nói rằng mình mới mẻ nhưng tôi thấy mình vẫn thiếu một cái gì đó. Tôi muốn chuyển hướng sang kinh doanh. Trong quá trình đó, tôi nhận ra được những người xung quanh không hẳn là tốt với mình. Tôi thấy những người từng chê trách mình không hẳn là xấu và đôi khi họ chính là những người nói thật nhất. Tôi mất một số tiền để nhận ra sự thực đó, đủ thời gian để nhìn lại bản thân và quay lại khi vẫn còn kịp. May mắn là tôi không mất cả chì lẫn chài”.

Năm 2009, cái tên Võ Hoàng Yến lại một lần nữa được nhắc đến thật nhiều trên các phương tiện truyền thông. Dù chỉ đạt được danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi nhưng vì năm 2009, Việt Nam hạn chế các cuộc thi nhan sắc, Yến đã trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2009 tại Bahamas. Yến được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cao cho bản đồ nhan sắc Việt bởi trước cô, chưa một người đẹp Việt nào sở hữu chiều cao và những vòng đo chuẩn hơn tham dự các cuộc thi Hoa hậu quốc tế.

Nhưng Yến không thành công, cô trở về trắng tay, không lọt được vào danh sách 15 người đẹp nhất của cuộc thi như Hoa hậu Thùy Lâm từng đạt được trước đó một năm. Không ít khán giả chỉ trích: “Yến thất bại vì mang khuôn mặt lạnh lùng, không biết cười của một siêu mẫu”.

Cho dù không mấy thành công khi đem chuông thi đấu xứ người nhưng cái tên Võ Hoàng Yến, cùng lối trình diễn lạnh lùng mà bốc lửa, Yến vẫn giữ được một vị trí vững chắc trong làng người mẫu. Cô vẫn đều đặn xuất hiện trong tất cả các chương trình thời trang lớn và danh tiếng nhất.

Theo Hoàng Yến, may mắn chỉ chiếm 20-30% trong thành công của cô, phần còn lại đều là do những nỗ lực từ bản thân. Sự hỗ trợ đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất từ gia đình là điều may mắn đối với cô á hậu trẻ này.

Nhưng chính Yến cũng phải thừa nhận: “May mắn quá nhiều đôi khi khiến tôi đánh mất đi sự nỗ lực của bản thân. Tôi đã từng không nhận ra được điều đó. Hơn một năm qua, tôi phải cố tìm lại nghị lực, sự nhiệt huyết hơn trong nghề, nhiệt tình hơn với mọi người. Mở lòng với tất cả thì cuộc sống sẽ không có gì khó chịu đối với mình”.

Thực ra, khi đó cũng đã có một người quản lý mẫu đến nói thẳng những điều mọi người khó chịu về Hoàng Yến. Đứng trước anh, Yến cảm thấy rất ngại. Cô chia sẻ: “Nhiều khi tôi cũng không để ý nữa vì bản chất tôi là người quá khép kín. Một thời gian sau, bỏ đi cái tôi của mình, lắng nghe mọi người chia sẻ thì tôi nhận ra được mình đã sai."

Không ngại thừa nhận từng sống thử

Trước khi đăng quang danh hiệu Á hậu, Võ Hoàng Yến đã may mắn tìm được một nửa của mình. 18 tuổi, cô bước vào tình yêu khi nhận lời tỏ tình của một anh chàng điển trai hơn cô 4 tuổi. Không phải là đại gia, thiếu gia hay doanh nhân, người yêu của Yến chỉ là một chàng trai bình thường, đẹp trai và dễ mến.

Nhiều người đã hỏi sao Yến tại sao với danh hiệu, sự nổi tiếng của mình cô đã có thể chọn một người khác có đầy đủ điều kiện hơn, có nhà cửa xe cộ… nhưng Yến lại nghĩ rằng mình làm có thể không nhanh bằng người khác nhưng cố gắng làm một thời gian thì cũng mua được cái mình thích. Điều quan trọng là cô muốn sống thật với chính tình cảm của mình hơn là lừa dối cảm giác của bản thân.

Khi yêu ai rồi thì tình cảm đó rất lâu dù có chuyện gì thì cô vẫn yêu người đó, không dứt ra được. Trước đây có thể nhiều người nghi ngờ sự thiếu bền vững của mối tình này nhưng đến giờ, sau hơn bốn năm gắn bó, chung thủy với mối tình đầu, Hoàng Yến đã chứng minh được lời nói của mình.

Trong mắt Á hậu, bạn trai cô có cách sống rất bản lĩnh, có ý chí phấn đấu cao. Nếu như có không ít anh chàng thấy bạn gái mình nổi tiếng thì kè kè bên cạnh, sải bước trên thảm đỏ với tư cách “người yêu của người nổi tiếng” thì người yêu của Hoàng Yến lại có cách hành xử ngược lại.

Anh không thích tiệc tùng. Hiếm khi nào giới truyền thông lại thấy Võ Hoàng Yến xuất hiện cùng bạn trai của mình. Anh luôn dành cho Yến sự tin tưởng tuyệt đối, anh để cô làm việc của mình và dành thời gian đó để phấn đấu cho sự nghiệp của chính mình.

Hoàng Yến cũng đã có thời gian sống thử cùng bạn trai của mình. Cô không ngại khi thừa nhận điều đó bởi với một khoảng thời gian ngắn sống chung cùng bạn trai, cô và người yêu đã tìm hiểu được cả hai có phù hợp với nhau hay không.

Cô cười chia sẻ: “Điều tôi phát hiện ra và cảm thấy hài lòng là đã có được lòng chân thành của một người đàn ông". Tin tưởng vào tình yêu của mình, Hoàng Yến dự định hai năm nữa cô sẽ kết hôn. Cô muốn dành thời gian trước khi lấy chồng sẽ phấn đấu hết sức với nghề, bởi “điều quan trọng là dù chưa kết hôn nhưng lòng tin và tình cảm đã là sợi dây kết nối chúng tôi với nhau”.

Theo Phunutoday