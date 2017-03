Hoàng Yến truyền kinh nghiệm cho Hoàng My

Dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đã gần 2 năm nhưng Hoàng Yến cho biết cô vẫn tràn đầy cảm xúc khi nhớ lại kỷ niệm trong lần đọ sắc quan trọng. Người đẹp chia sẻ chân thành những kinh nghiệm quý báu đã gặt hái được cho Hoàng My, đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2011.

Vấn đề đầu tiên được Hoàng Yến nhắc đến là việc chuẩn bị tâm lý. "Điều quan trọng là phải hiểu rõ chính mình, biết được ưu điểm và khuyết điểm của bản thân để có thể tỏa sáng", Hoàng Yến chia sẻ.

Hoàng My và Hoàng Yến trong buổi gặp gỡ, trò chuyện về kinh nghiệm dự thi nhan sắc tại Miss Universe.

Bên cạnh đó, Á hậu Hoàn vũ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự tin và tính tự lập khi tham dự cuộc thi. "Cần phải thể hiện bản lĩnh ngay khi bước xuống máy bay vì sẽ không ai giúp đỡ cả. Bạn buộc phải xoay sở một mình, tự giải quyết các tình huống phát sinh, tự trang điểm, tự làm tóc... Vì theo quy định thí sinh không được đưa theo người trợ giúp", Hoàng Yến cho biết.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009, Hoàng Yến cũng nhận ra sự nhanh nhẹn và biết quan sát, chú ý thật sự có ích. Nhanh nhẹn giúp thí sinh tiết kiệm thời gian để chuẩn bị những việc quan trọng như có mặt đúng giờ, trang điểm cẩn thận và có thể tranh thủ nghỉ ngơi giữ sức… Và khi biết chú ý quan sát, thí sinh dễ hòa nhập và thể hiện bản thân tốt trong các hoạt động.

Hoàng Yến cũng bật mí cho Hoàng My những bí quyết nhỏ cô đã rút ra từ cuộc thi Miss Universe 2009 là cách giao tiếp, trò chuyện tạo thiện cảm với thí sinh bè bạn, cách đi giày cao gót cả ngày mà không bị mỏi chân, cách phối hợp trang phục, chuẩn bị phụ kiện và cả những việc rất nhỏ như chuẩn bị thẻ nhớ máy ảnh, thuốc men, đồ sạc pin điện thoại, máy ảnh...

Điều Hoàng My rất quan tâm là cách vượt qua phần trả lời câu hỏi phỏng vấn trước ống kính. Theo Hoàng Yến, câu hỏi của cuộc thi chủ yếu liên quan đến các vấn đề đơn giản xảy ra xung quanh thí sinh. Tuy nhiên, điều giám khảo quan tâm không hẳn là câu trả lời đúng mà chủ yếu là cách thí sinh đối diện với sự việc thế nào, mức độ thành thật và sự tự nhiên trong khi ứng đáp.

Á hậu Hoàn vũ cũng chia sẻ với Hoàng My về những khó khăn mà cô phải đối diện trong cuộc thi năm 2009 như áp lực dư luận kỳ vọng, cảm giác nhớ nhà quay quắt... Do vậy, sự tự tin và mạnh mẽ là điều Hoàng My cần có để vượt qua trở ngại này.

Hoàng Yến cho biết, điều cô tâm đắc nhất sau khi tham dự cuộc thi Miss Universe 2009 là có cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và nhờ đó sự tự tin, tính độc lập và lòng tự hào dân tộc trở nên thật mạnh mẽ hơn.





Hoàng Yến hướng dẫn Hoàng My cách trình diễn trên sàn catwalk.

Không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, Hoàng Yến còn trực tiếp hướng dẫn Hoàng My cách trình diễn trên sàn catwalk, một trong những ưu thế cô được mọi người đánh giá cao.

