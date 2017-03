Hoàng Yến và dấu ấn mới từ Âm binh

Âm binh - vở kịch có đề tài chiến tranh gây được tiếng vang trong làng kịch cả nước. Và làm cách nào để Hoàng Yến có được Âm binh là câu chuyện của một nghệ sĩ yêu nghề, dám dấn thân để đi tìm chính mình.

Từ bỏ tất cả để được sống thật

Hoàng Yến sinh năm 1970, 12 năm là diễn viên xuất sắc của Đoàn kịch nói Nam Định với sáu huy chương vàng các kỳ hội diễn. Chị nhận danh hiệu NSƯT khi chưa đến tuổi 30. Vậy mà năm 2003, ở tuổi 33, chị bỏ tất cả để vào Sài Gòn. Hành trang chị mang theo chỉ là lời hứa của một vài người quen biết sẽ giúp đỡ chị tìm việc, hoan nghênh chị vào làm việc tại Sài Gòn. Nhưng vào đến nơi, đi tới đâu Hoàng Yến cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Chị hiểu ra rằng những lời hứa chẳng qua chỉ là sự xã giao.

Đời sống khó khăn, Hoàng Yến đã xoay xở kiếm sống từ việc nhận những vai nhỏ nhất của phim ảnh, truyền hình đến làm quảng cáo linh tinh. Có lúc nản chí, muốn quay về nhưng ý nghĩ “được là chính mình” ở miền đất mới đã khiến chị quyết định trụ lại Sài Gòn.

NSƯT Hoàng Yến (giữa) trong vở Âm binh. Ảnh: H.BÌNH

Hoàng Yến bộc bạch: “Nam Định là vùng đất quá bé nhỏ, mình năm nào cũng là nghệ sĩ xuất sắc, đảng viên xuất sắc, nên ai cũng biết mình. Mình không muốn đánh mất những danh hiệu đó vì cả tỉnh, cả cơ quan chỉ có một. Vậy nên lúc nào mình cũng phải cố gắng sống cho tròn, cho hoàn hảo từ lời ăn tiếng nói đến các chuyện sinh hoạt hằng ngày. Sài Gòn thì rất năng động, có thể tìm kiếm việc dễ dàng, không làm ở cơ quan nhà nước thì làm cho tư nhân hay cho chính mình. Điều này rất khác cuộc sống một bề, thụ động của tôi ở Nam Định, quanh năm đi diễn theo sự phân công của nhà hát, rồi đến tháng chờ lãnh lương, mãi chỉ là như thế. Với cuộc sống mới được tự do hơn, được là chính mình, tôi không muốn và không thể quay về cuộc sống cũ nữa”.

Ở tại Sài Gòn, Hoàng Yến tranh thủ học marketing, xin vào làm ở một công ty khoáng sản, rồi xin dạy ở Trường ĐH Công nghệ. Công việc kinh doanh, giảng dạy ở trường ĐH tuy lương cao nhưng Hoàng Yến luôn cảm thấy trĩu nặng, xa lạ, có khi lo sợ một lúc nào đó sẽ làm không được nữa… Vậy nên khi xin về cộng tác với Sân khấu Kịch 5B và sau này chuyển về Nhà hát Thế Giới Trẻ, Hoàng Yến bảo tôi như được hồi sinh, được hít thở lại trong không khí nghệ thuật.

Sự say nghề làm nên Âm binh và Đặng Thùy Trâm

Trong làng kịch Sài Gòn, có thể Hoàng Yến chỉ được biết đến qua vai diễn Đặng Thùy Trâm trong vở kịch Đặng Thùy Trâm và người đàn bà khốn khổ trong Âm binh dù chị là một diễn viên thật sự giỏi nghề, có bề dày nhiều năm dưới ánh đèn sân khấu. Hoàng Yến bảo để có được hai vai diễn ấy là nhờ chị được sống thật, được là chính mình. Chị bảo nhờ lập gia đình với ông xã là bác sĩ, chị không phải lo cuộc sống, cũng không còn làm cho đoàn kịch Nhà nước giao bất cứ vai nào dù không thích cũng phải nhận. Vậy nên chị đã từ chối những vở kịch lớn nếu thấy không hợp để đến với Đặng Thùy Trâm, Âm binh - những vở diễn, vai diễn chị thấy mình đắm đuối cùng không khí nhân vật.

??ng Th?y Tr?m l? v? di?n su?n s? b?i quy?n Đặng Thùy Trâm là vở diễn suôn sẻ bởi quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm quá nổi tiếng, vở lại do Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh dựng, Hoàng Yến chỉ mang niềm tự hào, xúc động được hóa thân làm nhân vật này vào vở. Nhưng Âm binh lại là trường hợp khác. Vở do chính Hoàng Yến bỏ tiền đầu tư thực hiện và có một nội dung gai góc trong mối quan hệ giữa một người dân với hai anh lính (cộng sản và cộng hòa) từ thời chiến tranh đến thời hòa bình với rất nhiều biến cố cùng với sự phản bội của cả hai anh lính này với chính người dân đã cứu sống mình. Vở phải chỉnh sửa kịch bản nhiều lần. Vậy nhưng Hoàng Yến vẫn cứ kiên trì cho đến khi vở được phép ra mắt. Cho đến khi vở gây tiếng vang về giá trị nghệ thuật tranh cát độc đáo và câu chuyện nóng bỏng tính ý thức hệ thời chiến lẫn tính thời sự chuyện đền bù giải tỏa đất đai thời bình, Hoàng Yến tiếp tục kiên trì đưa vở diễn đến với công chúng. Không có sân khấu để diễn vở, chị tổ chức đi bán vé hợp đồng ở các tỉnh, thành xa. Đến nay Âm binh đã diễn được tại Hà Nội và năm tỉnh miền Tây như Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang; sắp tới sẽ là các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước, Long An, Cần Thơ…

Trong men say đắm đuối nghệ thuật của mình, Hoàng Yến đang chuẩn bị cho ra mắt một vở diễn mới với nhiều hứa hẹn bởi chị đang làm nghệ thuật với tất cả tâm huyết.

Âm binh do tác giả Nguyễn Quang Vinh chấp bút. Vở kịch xoay quanh câu chuyện một thiếu phụ ở Quảng Trị bị chết con trong chiến tranh mà không biết bom đạn của bên nào gây nên mất mát ấy. Thế nhưng chính chị đã vượt qua nỗi đau để cứu sống một người lính Việt cộng và một người lính ngụy khi họ bị thương và cùng lạc vào vườn nhà chị. Trong chiến tranh chị bị chính quyền cũ bắt giam vì che giấu Việt cộng. Sau hòa bình chị bị chính quyền cách mạng nghi kỵ vì đã cứu lính ngụy… Mấy chục năm trôi qua, thời kinh tế mở cửa, hai người lính năm xưa, một trở thành cán bộ lãnh đạo địa phương, một trở thành Việt kiều yêu nước cùng tìm về với chị (vị ân nhân luống tuổi vẫn sống ở vùng đất xưa) để ôn lại kỷ niệm và thuyết phục chị đồng ý hiến đất cho dự án xây dựng phát triển vùng quê nghèo. Ba con người với ba số phận đã xích lại gần nhau và để rồi qua thời gian hai người lính năm xưa đã hóa thù thành bạn, cùng dựng xây quê hương. Âm binh xôn xao với tranh cát Khi mới ra đời vào tháng 10-2012, lập tức vở diễn Âm binh gây được tiếng vang, tạo sự chú ý của giới sân khấu bởi những hiệu quả và cảm xúc độc đáo do nghệ thuật tranh cát mang lại. Sân khấu gần như không có phông màn, cảnh trí, chỉ có một họa sĩ (nhân vật “Gốc phi lao già”) vẽ tranh cát ngồi suốt trên sân khấu. Cứ đến cảnh diễn mới, tình tiết mới thì họa sĩ vốc cát vẽ tại chỗ những hình ảnh minh họa và phóng nó lên màn hình khiến không khí vở diễn căng tràn cảm xúc. Sau vở diễn này, nghệ thuật vẽ tranh cát trên sân khấu mới thật sự thu hút được công chúng, trở nên phổ biến hơn trong nhiều chương trình văn nghệ, ca nhạc khác. ___________________________________________________ Vào Nam, Yến có hai vai diễn là nhân vật Đặng Thùy Trâm (trong vở cùng tên) và vai nữ chính trong Âm binh chứng tỏ được sự giỏi nghề của mình. Có những diễn viên bỏ nghề một thời gian lâu khi trở lại sân khấu thì không diễn được nữa. Nhưng với hai vai diễn này, lửa nghề trong Yến không mất đi mà còn bùng phát mạnh mẽ hơn. Yến là một diễn viên có chiều sâu. Yến không đẹp nhưng khi lên sân khấu, hóa thân vào nhân vật thì rất hút khán giả bằng đời sống nội tâm thật của nhân vật và bằng chất giọng sân khấu đẹp của mình. Đạo diễn, NSND TRẦN NGỌC GIÀU

HÒA BÌNH