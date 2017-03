Hobbit 2 cháy vé

Ngay trong ngày đầu tiên The Hobbit 2 công chiếu tại Việt Nam, trang mạng đặt vé của các cụm rạp bị nghẽn từ gần một ngày trước giờ chiếu bởi lượng khán giả ồ ạt. Bộ phim thu hút những khán giả yêu cổ tích ở nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố không thể bỏ qua là hình ảnh chàng tiên tóc trắng Legolas (Orlando Bloom) vốn đã quen thuộc ở ba phần Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) trước đó.

Vai Legolas đình đám một thời

Nam diễn viên người Anh Orlando Bloom xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên bằng một vai diễn rất nhỏ trong bộ phim Wide (1997). Nhưng hai ngày sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guidhall (London, Anh), anh tham gia casting cho nhân vật Legolas trong bộ phim The Lord of the Rings và trong phút chốc Bloom đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Peter Jackson. Từ một tân sinh viên vô danh, Bloom được biết đến và sự nghiệp của anh có thể được coi bước sang một trang mới khi có mặt trong ba phần của The Lord of the Rings.

Sau The Lord of the Rings, Bloom là gương mặt xuất hiện trong nhiều phim lớn khác: Các phần của bộ phim Pirates of the Caribbean, Black Hawk Down, Elizabeth town, Kingdom of Heaven, Romeo and Juliet… Và gần nhất, Bloom sẽ vào vai người dơi trong phim Batman vs. Superman dự kiến ra rạp vào năm 2015.





Khán giả Việt Nam nô nức kéo đến rạp xem phim The Hobbit 2. Ảnh: MGD

Trong năm 2013, bên cạnh thông tin ly hôn của Bloom, Bloom thu hút truyền thông khi anh tiếp tục trở lại với vai Legolas trong The Hobbit phần hai. Lord of the Rings và The Hobbit là hai bộ truyện của nhà văn người Anh J.R.R.Tolkien. Những bộ truyện này có nguồn gốc thần thoại Bắc Âu, thần thoại Anh và Phần Lan. Trong đó Lord of the Rings đã được dàn dựng thành ba bộ phim cùng tên công chiếu năm 2001-2003 và nhận tổng cộng 17 Oscar cho ba phần. Và The Hobbit cũng sẽ được dàn dựng thành ba phần.

Legolas bất ngờ xuất hiện bên người lùn

Những khán giả quen thuộc với Lord of the Rings ắt hẳn sẽ rất ấn tượng với chàng tiên tóc trắng, tai nhọn chuyên bắn cung Legolas. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết gốc The Hobbit của nhà văn Tolkien thì nhân vật Legolas hoàn toàn không xuất hiện.

Nhưng bộ ba đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch của The Hobbit 2 là Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens khi chuyển thể The Hobbit của Tolkien đã đưa Legolas vào phần hai này. Việc đưa Legolas vào không phải không có sự chuẩn bị trước, bởi từ phần một khán giả từng thấy sự xuất hiện của vua Thranduil (cha Legolas). Trả lời báo chí khi phim trong giai đoạn bấm máy, nam diễn viên Orlando Bloom (người vào vai Legolas) cho rằng tính cách nhân vật Legolas trong The Hobbit hoàn toàn không khác trong bộ ba phim Lord of the Rings.

Mặc dù không có trong tiểu thuyết nhưng sự xuất hiện của chàng tiên tóc trắng từ vương quốc Woodland Elves vẫn làm khán giả thấy hợp lý và hấp dẫn. Như Orlando Bloom giải thích về sự xuất hiện Legolas trong The Hobbit, rằng “Legolas trong Lord of the Rings như một cầu nối của tộc tiên, người lùn, loài người, pháp sư… Còn Legolas trong The Hobbit được đặt trong sự đối trọng cùng với vua cha của anh ta - vua Thranduil. Mong muốn của các nhà làm phim là đem đến một sự thú vị cho khán giả chứ không phải như nguyên gốc tiểu thuyết. Tuy nhiên, khán giả cũng có thể yên tâm, các nhà chuyển thể kịch bản của The Hobbit không bao giờ đi chệch hướng nhìn trong tiểu thuyết của Tolkien”.

Tuyệt kỹ công nghệ 3D 48 khung hình/giây Điều làm nên The Hobbit 2 đặc biệt còn là phần công nghệ của bộ phim. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có The Hobbit (hai phần) được quay theo công nghệ 3D bằng máy quay kỹ thuật số Red Epic tân tiến với tốc độ lên tới 48 khung hình/giây (HFR - High Frame Rate). Định dạng mới hoàn toàn này được coi là đỉnh cao công nghệ điện ảnh vì hiện tại chuẩn phổ biến đang được áp dụng là 24 khung hình/giây. Từ định dạng đó, khán giả được mãn nhãn với hình ảnh của phim. Những hòn đảo xinh đẹp của New Zealand trong hành trình người Hobbit tới vùng đất Erebor vô cùng hoành tráng từ HFR 3D. Chính công nghệ này giúp hình ảnh trong phim chân thực và sống động như chính những gì đôi mắt của con người có thể quan sát được. Bộ phận quay phim của The Hobbit đã sử dụng tới 48 chiếc Red Epic đã giúp cho đạo diễn Peter Jackson có thể thỏa sức sáng tạo thế giới mà theo ông hoàn toàn mới, với cả những sinh vật mới… Công nghệ HFR 3D hiện nay mới có duy nhất ở bộ phim The Hobbit. Dự kiến James Cameron cũng sẽ áp dụng công nghệ 3D 48FS cho siêu phẩm Avatar 2, Avatar 3. Và trong năm 2014, bom tấn X-Men: Days of future past cũng sẽ được phát hành với định dạng này.

NAM THANH