Hội An – “bữa tiệc” hội tụ văn hóa cả thế giới

Dường như đã trở thành “nếp” trong văn hóa ứng xử của mình, ngay từ trước lễ Noel, người dân phố cổ đã sốt sắng chuẩn bị đón Tết Dương lịch và dành sự quan tâm đặc biệt đến du khách nước ngoài trong một không khí vui vẻ tới mức khiến người ta tưởng chừng sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu không “bén mảng” đến mảnh đất này.

12 đơn vị tham gia hoá trang với hơn 300 diễn viên nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam như Cơtu, H’Mông, Êđê… và của các quốc gia có mối quan hệ giao lưu kinh tế - văn hóa với người Hội An trong quá khứ và đương đại như Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà Lan, Thái Lan, Pháp, Đức…

Từ các điểm diễn trong khu phố cổ, các đoàn hóa trang thể hiện văn hóa các “dân tộc” và các “quốc gia” sẽ dịch chuyển theo những lộ trình khác nhau đã định sẵn và điểm cuối cùng sẽ về sân khấu chính bên quảng trường sông Hoài được thiết kế tạo hình một chiếc bánh kem lớn để tham gia chương trình văn nghệ chào năm mới. Nhưng trên lộ trình diễu hành trước khi về sân khấu chính và quảng trường sông Hoài, các diễn viên tham gia sẽ khiến đường phố trở nên tưng bừng suốt ba giờ đồng hồ trong không khí lễ hội bởi những tiết mục biểu diễn dân gian, hát múa tập thể… với sự hóa thân cùng những trang phục, đạo cụ, những biểu tượng logo đặc trưng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc mà họ hoá trang: Đó là văn hóa Pháp với lễ hội rượu vang, văn hóa Tây Ban Nha với lễ hội đấu bò tót, văn hóa Anh với nghi thức truyền thống vệ binh hoàng gia, nhạc cụ thổ dân Celtic – kèn túi, nghi thức lễ đạp đất, văn hóa Nhật Bản với múa Bon, múa dân gian Sukyyaki, văn hóa dân tộc Hơmong với múa khèn, nhảy sạp, ném còn, văn hóa Chăm với lễ hội Katê, văn hóa Cơtu với múa cồng chiêng điệu Tung tung- Da dá, văn hóa đồng bào người Kinh với biểu tượng trống đồng, múa hát giao duyên…

Ấn tượng nhất có lẽ là phần tái hiện văn hóa của vương quốc Anh với các diễn viên trong trang phục Vệ binh Hoàng gia bước trang nghiêm trong khi tiếng chuông của đồng hồ Big Ben vang lên. Một nhóm diễn viên khác hóa thân vào nhóm nhạc The Beatles với quần Jean áo thun có in chữ Beatles vừa cầm tay nhau vừa hát. Lễ đạp đất của văn hóa Anh cũng được tái hiện với một vị khách nước ngoài cao, to, tóc đen mang theo bọc than có thắt nơ đến thực hiện phần lễ “Đạp đất” đem niềm may mắn đầu.

Với những tiết mục đặc sắc, sôi nổi, hội tụ nhiều sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam, các quốc gia, lễ hội đường phố Hội An thực sự mang dáng vẻ của một carnaval đường phố sẽ là một nhịp cầu gắn kết mọi người trong một mối đồng cảm khi một năm mới đang đến.