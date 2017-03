Hội An: Không cấp phép thêm các đại lý Internet

Các dịch vụ Internet hiện có chỉ được phép hoạt động từ 7 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Đặc biệt, trẻ em dưới 14 tuổi dùng dịch vụ phải có sự bảo lãnh, giám sát của người thân trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ. Các chủ hộ kinh doanh dịch vụ phải kịp thời nhắc nhở những trường hợp vi phạm các quy định sử dụng Internet của trung ương và địa phương. Nếu vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vĩnh viễn.

Trước đó, Phòng Văn hóa TP Hội An đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 10 dàn máy vi tính, các linh kiện liên quan của chủ dịch vụ vì để trẻ em truy cập vào trang web có nội dung xấu. Tình trạng này ảnh hưởng thực sự đến việc học tập và sức khỏe nhiều trẻ em, đã phương hại đến trật tự, an toàn xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc, gây nhiều lo lắng, bất bình trong gia đình, nhà trường và xã hội tại Hội An.

Hội An hiện có 120 dịch vụ Internet, riêng xã đảo Tân Hiệp (cù lao Chàm) chưa có dịch vụ này.