Hội An lên thành phố: Giữ hồn phố cổ

Sáng 28-3, Hội An đã tổ chức long trọng lễ công bố chính thức nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nhân dịp tuần hoạt động “Văn hóa-Du lịch Hội An - Thành phố sinh thái-văn hóa”. Việc giữ gìn di sản và phát triển kinh tế cũng như xã hội là một bài toán khó cho chính quyền, cũng là nỗi băn khoăn của người dân đô thị cổ Hội An. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND thành phố Hội An.

Thành phố sinh thái-văn hóa-du lịch

. Hội An được nâng tầm thành thành phố, quá trình đô thị hóa chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến Hội An, trong khi Hội An vốn là đô thị cổ, rất cần được giữ gìn, bảo vệ?

+ Chúng tôi xác định xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái-văn hóa và du lịch. Việc Hội An trở thành đơn vị hành chính cấp thành phố chắc chắn quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh, dĩ nhiên sức ép trong giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển được đo đếm từng giờ, từng ngày.

Những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Hội An sẽ đứng trước những nguy cơ bị xâm hại bởi những đòi hỏi, những ràng buộc có tính xu thế của quá trình đô thị hóa nếu nó không được ứng xử bởi những chủ trương, giải pháp hợp lý và khôn ngoan. Đã đến lúc đòi hỏi sự vận hành, quyết sách kịp thời, đúng đắn, năng động và sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực giữ gìn của toàn dân. Nếu chúng ta có quyết sách sai, chúng ta sẽ làm tổn hại, thậm chí xóa nhòa, làm mất đi di sản văn hóa, môi trường sinh thái, cảnh quan xinh đẹp của tiền nhân để lại và thiên nhiên ban tặng mà ai cũng biết mất những cái ấy là mất tất cả.

Quy hoạch: “Mềm” và “cứng”

. Điều đó sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

+ Có nhiều yếu tố, nhiều vấn đề nhưng chúng tôi bắt đầu từ mục tiêu và quy hoạch. Mục tiêu thì đã rõ, Hội An hiện nay và trong tương lai sẽ là thành phố sinh thái-văn hóa và du lịch. Một điểm đến thân thiện và thú vị cho du khách trong và ngoài nước.

Hội An đã có quy hoạch tổng thể cách đây ba năm. Chúng tôi đã thực hiện theo quy hoạch chặt chẽ nên còn những cảnh quan người ta “chịu” được. Phố cổ ra phố cổ, phố mới ra phố mới, làng sinh thái vùng ven ra làng sinh thái... Nói như vậy không phải là chúng tôi thực hiện quy hoạch một cách cứng nhắc mà đó là quy hoạch mở, có khoa học, có lắng nghe ý kiến phản biện của người dân, du khách, cũng như các nhà chuyên môn. Chúng tôi tiếp thu tinh hoa của hiện đại trên nền truyền thống. Chính sách quy hoạch ở đây vừa mềm vừa cứng là như vậy.

. Cụ thể việc uyển chuyển chính sách “mềm” và “cứng” đó như thế nào, thưa ông?

+ Chúng tôi có những tính toán chiến lược về mặt quy hoạch. Ví dụ hiện nay Hội An có trên 8,5 vạn dân, 10 năm nữa dân số sẽ tăng gấp rưỡi. Nhu cầu về quỹ đất xây dựng đã được tính toán. Nhu cầu về những công trình phục vụ cho du khách trong tương lai cũng được tính hết.

Ở khu vực ven, các dự án du lịch được quy định diện tích xây dựng không quá 30%, dự án nào có diện tích xây dựng dưới 20% sẽ được miễn thuế các thiết bị nhập từ nước ngoài về. Ở khu vực phố cổ, tuyệt đối không có nhà cao tầng. Ở các khu dân cư vùng ven có đường từ 12,5 mét trở lên chúng tôi không cho phép người dân phân lô mặt tiền dưới bảy mét. Chúng ta phải chấp nhận như vậy để được lâu dài. Chính người dân ở đây cũng ý thức được việc họ sẽ hưởng lợi từ những chính sách có vẻ “trái khoáy” như vậy. Hội An là một thành phố nhưng đây là một thành phố hơi đặc thù vì chúng tôi còn gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn di sản của thế giới. Việc Hội An trở thành thành phố sẽ rất thuận lợi cho cả việc phát triển kinh tế và bảo tồn di sản.

Xin cảm ơn ông!