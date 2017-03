Hội An: Nhiều lễ hội chờ đón du khách trong năm mới

Theo tin từ UBND TP Hội An (Quảng Nam), nhằm tăng màu sắc, đổi mới hình thức và tạo ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước, trong đêm giao thừa Tết dương lịch năm 2009, lần đầu tiên tại khu đô thị cổ sẽ diễn ra lễ hội đường phố trên cơ sở vận dụng có chọn lọc một số hình thức hoạt động lễ hội đường phố kiểu Âu - Mỹ vào sinh hoạt văn hoá tại địa phương.

Khác với mọi năm, hoạt động đón giao thừa Tết dương lịch 2009 tại Hội An không còn tổ chức tập trung tại một tụ điểm mà sẽ diễn ra ở 5 khu vực chính và chia nhỏ thành nhiều điểm, gồm: khu vườn tượng An Hội (7 điểm), ngã tư An Hội, đường vòng cung Chùa Cầu (2 điểm), trước cổng Hội quán Quảng Triệu. Cao trào của chương trình sẽ diễn ra tại quảng trường sông Hoài.

Ở mỗi điểm diễn, các đơn vị tham gia sẽ tái hiện “không gian văn hoá” của các dân tộc VN (Cơtu, Chăm, Êđê, Hmông, Hoa..) và quốc tế, nhất là những dân tộc từng có quan hệ giao thương với Hội An như Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản… với yêu cầu cao về bảo đảm tạo hình, không gian diễn xướng.

Sắc thái văn hoá của từng dân tộc sẽ được thể hiện bằng các biểu tượng như logo, cờ, quốc huy, linh vật, công trình kiến trúc tiêu biểu… thông qua nhiều hình thức sáng tạo như nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn, tạo hình nộm, trang trí các biểu tượng…

Mỗi đơn vị hoá trang các dân tộc thuộc quốc gia mà mình thể hiện sẽ lựa chọn một trích đoạn lễ hội dân gian truyền thống của dân tộc, quốc gia ấy để biểu diễn bằng các hình thức diễn xướng dân gian. Bên cạnh đó, trong từng không gian văn hoá riêng biệt, những đơn vị tham gia lễ hội sẽ thể hiện nét đẹp ứng xử, giao tiếp của các dân tộc bằng việc đón tiếp, tiễn đưa khách, các hình thức giao lưu văn hoá khác…

Từ 22g30 đêm 31/12/2008, các đoàn rước sẽ đổ về Quảng trường sông Hoài để cùng đón giao thừa với người dân và du khách.

Đúng vào thời khắc giao thừa, du khách và người dân cùng ngân vang giai điệu rộn ràng của ca khúc Happy New Year và thả đèn trời ước nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới. Chương trình khiêu vũ quốc tế trên đường phố sẽ khép lại đêm hội đón năm mới tại Hội An.

Cũng nhân dịp Tết Dương lịch 2009, TP Hội An sẽ tổ chức gặp mặt khoảng 130 người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Hội An để cùng trao đổi, chia sẻ tâm tư nguyện vọng và tham khảo những ý kiến đóng góp cho sự phát triển TP.

Tiếp sau lễ hội đường phố đón giao thừa Tết dương lịch 2009, từ đêm 30 tháng Chạp (25/2/2009), tại Hội An sẽ bắt đầu khai mạc lễ hội đèn lồng để chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và kéo dài đến Tết Nguyên tiêu. Hiện UBND TP Hội An đang phát động cuộc thi làm đèn lồng từ nay đến ngày 10/1/2009 với chủ đề “Cát tường” và “Văn hoá Hội An”.

Ban tổ chức cho biết, người dự thi có thể tham gia với số lượng đèn lồng không hạn chế, từ các loại đèn truyền thống như đèn lồng hình trái cây, vật linh (long, lân, quy, phụng…), con trâu (năm sửu), bát bửu, thiên nhiên (trăng, sao, mặt trời…) đến các loại đèn kết hợp đề tài truyền thống với đương đại như biểu tượng chùa Cầu, nhà cổ, hoa văn, kiến trúc Hội An; các nhân vật lịch sử, huyền tích giai thoại lịch sử…

Các tác phẩm được chọn sẽ trưng bày trên sông Hoài, tại vườn tượng điêu khắc Đồng Hiệp, bờ sông Bạch Đằng và Quảng trường Sông Hoài, biến những nơi này thành điểm nhấn đặc biệt của Hội An trong dịp Tết Kỷ Sửu nhằm thu hút khách du lịch và tôn vinh nghề chế tác đèn lồng thủ công của cư dân Hội An.