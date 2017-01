Hội hoa xuân đặc sắc

Hội chợ hoa Tết cấp TP sẽ diễn ra ở ba điểm: Công viên 23-9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Các quận, huyện sẽ tổ chức 110 điểm chợ hoa Tết, trong đó nhiều nhất là quận Thủ Đức với 21 điểm bán. Riêng tại quận 7 và 8 với điều kiện đặc thù của vùng sông nước mang đậm dấu ấn trên bến dưới thuyền có lợi thế giao thông thủy sẽ tổ chức chợ hoa Tết tập trung dọc bờ kè Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông, chợ đầu mối nông sản Bình Điền.

Nếu hội chợ hoa là nơi mua sắm thì các hội hoa xuân là điểm du xuân của người dân TP. Trong đó, hai hội hoa xuân được chờ đón nhất là hội hoa xuân Đinh Dậu TP.HCM diễn ra tại Công trường Quốc Tế (quận 1) và Công viên Tao Đàn (quận 1) và hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7).



Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc lúc 19 giờ ngày 21-1 (24 tháng Chạp). Ảnh: HOÀNG GIANG

Hội hoa xuân Đinh Dậu năm 2017 ở Công viên Tao Đàn sẽ diễn ra từ hôm nay (22-1, tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 2-1 (tức mùng 6 Tết). Tại đây sẽ có hơn 4.000 hiện vật từ cá thần Thanh Hóa, gà kiểng Tân Châu đến các bộ sưu tập hoa mai, lan rừng, hoa hồng, tùng Nhật... của tất cả tỉnh, thành trên cả nước. Và đây là năm đầu tiên hội hoa xuân có các giống cây lạ, đặc biệt: Hoa hồng Sa Đéc, lan rừng, dừa ba ngọn, mai cổ… Cả ba cổng vào Công viên Tao Đàn ở ba trục đường: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định đều là cổng vào hội hoa xuân.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 vừa khai mạc vào tối qua (21-1) với nghi thức hát chầu văn. Tiếp nối thành công của những năm trước và bám sát chủ đề đã được đăng ký bản quyền là Hoa đồng cỏ nội, hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 sẽ mang đến cho khách tham quan một không gian văn hóa làng quê của đất nước Việt Nam với chủ đề chính là Xuân no ấm ở bốn cụm chính nằm trong khu vực The Crescent (hồ Bán Nguyệt) và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cụm Đường xuân là điểm nhấn chính của hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng với ba phân đoạn chính: Ngày mới, Bội thu và No ấm. Cụm Đường xuân sẽ có gia đình gà bằng chất liệu mây, tre…; các thúng hoa, chậu hoa nhỏ xinh được thiết kế cách điệu thành đàn gà. Đây cũng là nơi có bộ sưu tập hình ảnh, mô hình, thông tin các chủng loại gà của mọi miền đất nước. Cùng với gà là không gian các đồng lúa chín vàng với diều bay rợp trời; những chú bù nhìn tạo dáng mới lạ; những cánh chuồn chuồn đủ màu sắc bay lượn trên vạt cỏ, đồng lúa; cánh đồng hoa hướng dương vàng rực như ánh mặt trời… Và cả một khu chợ quê giữa lòng phố thị.

Cụm Vườn xuân với khu vườn dân dã cây trái bầu, bí, mướp, cà…, cánh đồng hoa cải, hoa hướng dương. Cụm Bến xuân là nơi tận dụng lợi thế diện tích mặt nước rộng lớn của hồ Bán Nguyệt để tái hiện hình ảnh chợ quê sinh động với những chiếc thuyền hoa, thuyền chở nông sản tấp nập, xuôi ngược; có bến thả hoa đăng để du khách tham quan có thể cầu duyên, tài, lộc, bình an. Ở đây hằng đêm đều có chương trình đờn ca tài tử, quan họ, chèo thuyền. Và cụm cuối cùng, Góp xuân được xem là khu vực cộng đồng khi trưng bày các tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ nhiều địa phương.