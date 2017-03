Hội hoa Xuân Kỷ Sửu 2009: Tái hiện đường Trường Sơn huyền thoại

Nghiêm khắc với người bẻ hoa, ngắt cành Theo ông Nguyễn Thiện Hà và ông Nguyễn Hoàng Dũng, các chợ hoa, hội chợ hoa và Hội hoa xuân do UBND TP chủ trì tổ chức nên đã có chỉ đạo các lực lượng công an từ TP đến các quận, phường phối hợp với lực lượng thanh tra GTVT bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực trên. Ngoài ra, cả Công ty Công viên Cây xanh và Phú Mỹ Hưng đều tăng cường, thuê thêm lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. “Khi phát hiện người có hành vi bẻ hoa, ngắt cành tại các điểm trên, bảo vệ của chúng tôi sẽ tạm giữ, giao ngay cho các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền” - ông Hà nói.