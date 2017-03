Hồi ký mê hoặc của Sophia Loren

Sinh năm 1934, năm nay Sophia Loren đã tròn 80 tuổi và là một trong số ít những diễn viên trong danh sách “Những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại” hiện đang còn sống. Vì vậy việc bà có thể cho ra đời một cuốn hồi ký ở thời điểm này thực sự quan trọng với những người yêu thích điện ảnh nói chung và bản thân bà nói riêng.

“Que tăm” khốn khổ

Sophia Loren đã vượt qua tất cả khó khăn và trắc trở của đời bà với sự pha trộn thú vị về tính cách: Vừa nhút nhát, e dè, lại vừa tự tin đến mức không sợ hãi, khả năng cởi mở và sự thận trọng - tất cả điều đó được chia đều trong tính cách của bà. Khi bà kể về tuổi thơ của mình bằng giọng nói đều đều, nó gây ám ảnh bởi Sophia Loren khao khát có một người cha thực sự. Bà biết ông nhưng ông không bao giờ kết hôn với mẹ của bà.

Cuốn hồi ký được đặt theo tên một bộ phim Loren tham gia năm 1963 - Yesterday, Today and Tomorrow. “Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một cô gái nhỏ, không hạnh phúc, tuyệt vọng trong cuộc sống gia đình với một tuổi thơ thiếu vắng cha, trong khi mọi người thì chết đói bởi chiến tranh” - bà nói trong lần trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph ngay sau khi cuốn sách ra mắt. Lớn lên trong thời điểm nước Ý chìm trong Đại chiến thế giới thứ hai, thời nhỏ Sophia Loren bị gọi là “que tăm” bởi thân hình còm nhom và đôi chân gầy nhẳng. Phải kể đến những năm tháng đầy khó khăn gian khổ khi bà sống trong ngôi nhà của ông bà ngoại với người mẹ độc thân và chị gái, chịu đựng sự đói khát.

Sophia Loren được xem là biểu tượng văn hóa quốc gia của nước Ý và là mỹ nhân gợi cảm một thời của thế giới.

Những khát khao giản dị

Năm 14 tuổi, Sophia tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở Naples tuy không chiến thắng nhưng cô bé cũng vào đến vòng chung kết. Đó là lần đầu tiên ra mắt công chúng của cô gái nhỏ.

Tuy nhiên, thành công không đến một cách dễ dàng. Trong những lần thử vai đầu tiên, nhan sắc của Sophia không được coi là chuẩn mực. Cô bị nhận xét là “khuôn mặt quá ngắn, miệng quá lớn và mũi quá dài”. Nhưng tài năng của cô lại không thể phủ nhận. Bộ phim The Pride and the Passion (1957) khi Sophia bắt đầu tấn công thị trường điện ảnh Hollywood quả là một vai diễn bùng nổ khi cô diễn chung với gương mặt điển trai và lãng mạn Cary Grant. Cary Grant cũng là người sau này đã cạnh tranh quyết liệt với cố vấn của Sophia - nhà sản xuất phim Carlo Ponti với hy vọng trở thành chồng của nữ minh tinh. Nhưng chỉ có một người chiến thắng, đó là Carlo Ponti, người mà Sophia đã gọi là tình yêu của cuộc đời mình. Họ cưới nhau năm 1957, ly thân năm 1962 và trở lại bên nhau năm 1966. Từ đây, ông ở bên bà cho đến khi từ giã cõi đời vào năm 2007.

Trong cuốn sách của mình, Sophia Loren cũng dành nhiều trang để kể về khát khao làm mẹ trong một thời gian dài, những lần thất vọng đã làm bà đau đớn, niềm vui không thể sánh nổi khi có hai cậu con trai, niềm hạnh phúc với tư cách một người mẹ và người bà. Thế nhưng với Sophia Loren của hiện tại ở tuổi 80, tuổi thơ của bà vẫn là một điều gì đó ám ảnh và đau đáu, là quãng thời gian nhiều khó khăn thử thách đến mức “có những thứ mà dù có cố gắng đến mức nào bạn cũng không thể quên được”.

Được xem như một thiên tiểu thuyết về nàng Lọ Lem từ tầng lớp dân nghèo đi lên nhóm thiểu số những người giàu có và nổi tiếng nhất, rõ ràng Sophia Loren đã làm việc rất chăm chỉ để thay đổi cuộc đời mình. Nhưng nhìn lại quãng thời gian 80 năm, có lẽ điều người đẹp của thế kỷ 20 luôn khao khát nhất vẫn là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Shopia Loren thích nấu nướng, bà viết: “Thức ăn làm con người hạnh phúc. Nó mang bạn về nhà và nói được những điều mà ngôn từ không nói được”.

HỒ HƯƠNG GIANG