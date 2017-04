Hội sách Cần Thơ bán hơn 2 triệu bản sách

Sau bảy ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 25 đến 31-3), tối 31-3, Hội sách TP Cần Thơ lần thứ II năm 2017 với chủ đề “Sách - Văn hóa, phát triển và hội nhập” đã bế mạc.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT&TT TP Cần Thơ, cho biết hội sách lần này đã thu hút 390.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm (tăng hơn 30% so với hội sách lần I năm 2015); tổng doanh thu của các gian hàng đạt hơn 16,7 tỉ đồng (tăng gần 30% so với hội sách lần I) với 2,097 triệu bản sách được bán ra (tăng hơn 25,4% so với hội sách lần I).

Trong đó, các quyển sách bán chạy nhất là Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm… Các đơn vị có doanh thu cao như Công ty TiKi; FAHASA; NXB Kim Đồng; Nhã Nam; Hồng Ân; Phương Nam...



Các gian hàng đồng loạt giảm giá để bán xả hàng ngày cuối. Ảnh: HD

Dịp này ban tổ chức cũng đã vận động quyên góp và đã tiếp nhận 21 đơn vị và cá nhân hỗ trợ sách với tổng trị giá trên 450 triệu đồng. Tất cả sách quyên góp được sẽ trao tặng cho các bưu điện văn hóa, phòng đọc sách, các trường học thuộc các xã nông thôn mới địa bàn TP.



Phát biểu bế mạc hội sách, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, biểu dương ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có nhiều đóng góp cho Hội sách Cần Thơ lần II thành công tốt đẹp.

“Hội sách là một minh chứng cụ thể, đầy thuyết phục cho một suy nghĩ bất biến là khi nào con người còn hướng thượng, còn khát khao vươn lên hoàn thiện bản thân mình thì con người còn tìm đến sách. Vấn đề đặt ra đối với người làm sách là phải làm ra những quyển sách đáng để đọc, đáng để mua, đáng để lưu truyền cho thế hệ mai sau. Bạn đọc, nhất là người dân TP. Cần Thơ, luôn ủng hộ những quyển sách hay, sách quý. Và Hội sách Cần Thơ đã giúp chúng ta khẳng định được điều đó” - ông Tâm đánh giá.



Ông Lê văn Tâm trao tặng giấy khen cho các đơn vị đóng góp cho thành công của hội sách. Ảnh: H.D

Ông Tâm cũng khẳng định Hội Sách TP Cần Thơ sẽ tiếp tục duy trì hai năm một lần và mong tiếp tục nhận đươc sự ủng hộ tham gia từ các đơn vị.



Tại buổi bế mạc, ban tổ chức Hội sách TP Cần Thơ cũng đã xem xét bình chọn và trao tặng giấy khen cho 20/96 đơn vị có nhiều đóng góp cho sự thành công của hội sách.