Hội thi diều trên bãi biển dịp năm mới

Tham dự có 15 CLB diều của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, thi đấu ở những nội dung: diều đơn thả một dây, diều bầy thả một dây, diều điều khiển hai dây và bốn dây, diều rokkaku quốc tế.

Sau khai mạc, các đội bắt đầu trình diễn những con diều có thiết kế độc đáo, kích thước lớn. Sự kiện trên đã thu hút sự chú ý hàng trăm du khách đến tắm biển tại khu vực Bãi Sau. Hội thi kéo dài đến 2-1-2013.

Nhân chào năm mới 2013 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Lý Sơn - quê hương của đội binh Hoàng Sa - sáng 31-12, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ đua thuyền truyền thống tại thôn Đông, xã An Vĩnh. Tham gia lễ hội có tám đội thuyền với gần 200 vận động viên của hai xã An Vĩnh và An Hải. Với chiều dài đường đua trên 4.000 m, các đội đã thi đấu quyết liệt trong sự cổ vũ của hàng ngàn người dân trên đảo. Hoạt động thể thao truyền thống, đầy màu sắc tâm linh này thường được người dân đảo Lý Sơn tổ chức vào dịp lễ tết hoặc các ngày trọng đại.

T.KHÁNH - L.NGỮ