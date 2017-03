Hollywood “ăn dày” chuyện “hậu tận thế”

Một hành tinh đổ nát, những người sống sót cuối cùng vật lộn để sinh tồn và tìm cuộc sống mới. Chỉ cần có vậy, đề tài hậu tận thế đủ khiến các nhà làm phim Hollywood hăng hái khai thác.

Hàng loạt phim bom tấn về hậu tận thế ra rạp trong năm nay sẽ đem đến cho khán giả toàn cầu một đợt sốt mới, sau cơn sốt phim tận thế hồi năm ngoái.

Ào ạt những người hùng xây dựng lại Trái đất

Thật ra, dòng phim hậu tận thế đã xuất hiện từ rất lâu với các tác phẩm kinh điển như Escape from New York (1981), Dawn of the dead (2004), Land of the dead (2005), I am legend (2007), Doomsday (2008) The book of Eli (2010)… nhưng các nhà làm phim Hollywood vẫn chưa bao giờ hết hứng thú với thể loại này. Mặc dù Trái đất vẫn cứ quay tỉnh bơ từ ngày 21-12 năm ngoái đến nay và cũng không có sinh vật ngoài hành tinh nào xâm hại địa cầu, nhưng các nhà làm phim vẫn chăm chỉ “vẽ vời” cho khán giả thấy khung cảnh Trái đất sau tận thế. Các phim bom tấn có sự tham gia của các ngôi sao lừng lẫy lần lượt chiếu trong năm nay như Oblivion (Tom Cruise), After earth (Will Smith), Pacific Rim (Charlie Hunnam), World War Z (Brad Pitt)... đều khai thác nội dung hậu tận thế.

Oblivion- bom tấn mới của Tom Cruise (vừa ra rạp Việt vào 12-4) đem tới một thông điệp ý nghĩa: “Trái đất là ký ức đáng để đấu tranh”.

Xem những trailer dòng phim hậu tận thế năm 2013, đều là những câu chuyện con người rời khỏi Trái đất ngày tận thế và sau đó nhân vật chính sẽ trở lại hồi sinh Trái đất. Như Jack Harper (Tom Cruise đóng) trong Oblivion - một trong những người cuối cùng quay lại Trái đất sau cuộc tháo chạy của nhân loại khi cuộc chiến với giống loài ngoài hành tinh kết thúc. Còn Cypher Raige (Will Smith đóng) trong After earth thì cùng con trai quay lại tìm cách sống sót khi mọi người đã rời bỏ Trái đất sau cuộc chiến với người ngoài hành tinh. Những bộ phim khác của dòng phim này cũng có nội dung tương tự, đều xoay quanh việc quay lại Trái đất hoặc xây dựng lại Trái đất hay ít nhất cũng là băn khoăn có nên rời Trái đất hay không. Một điểm chung nữa của các phim này là khung cảnh diễn ra luôn là sau ngày tận thế một thời gian rất dài, đủ để phủ bụi tất cả mọi thứ trong quá khứ cũng như đủ để mầm sống tái xuất hiện và bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện mới về tương lai.

Mặc dù các nhà làm phim có thay đổi nhiều chi tiết hay tiến bộ về kỹ xảo đến đâu đi nữa, bao nhiêu năm tháng qua nội dung chủ yếu của dòng phim này cũng chỉ xoay quay khung cảnh thế giới hoang tàn sau ngày tận thế và trong đống đổ nát ấy vẫn còn sót lại một người hùng hoặc là chiến đấu một mình hoặc là lãnh đạo số người còn sống sót ít ỏi đánh lại kẻ thù hủy diệt Trái đất, xây dựng lại hành tinh.

Thú vui và niềm an ủi trong cảnh hoang tàn

Không chỉ đạo diễn và các hãng phim đang tranh nhau xem ai tạo ra khung cảnh Trái đất sau ngày tận thế hoang tàn nhất mà chủ đề này ở Mỹ còn lan truyền qua sách, hình ảnh, truyền hình... Thậm chí còn có một chương trình thực tế mang tên The Colony, trong đó các thí sinh cố gắng tìm kiếm thức ăn, nước uống trong một thế giới sau thảm họa. Giải thích cho sự ám ảnh này, Jamsheed Akrami - giáo sư điện ảnh tại ĐH William Paterson, New Jersey cho biết: “Chúng ta đang sống trong thời đại phải lo lắng vì nhiều thứ, chẳng hạn đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp trước mắt, do đó sự hấp dẫn của những bộ phim này được khuếch đại thêm. Hầu hết chúng ta muốn tìm kiếm sự nhẹ nhõm tinh thần bằng cách chìm đắm trong sự hủy diệt và u ám của Trái đất trong vài giờ. Điều này đôi khi giúp cho khán giả có được một loại phấn chấn”.

Ngoài việc ảnh hưởng từ hoàn cảnh xã hội thì các chuyên gia cũng cho rằng việc miêu tả sự tàn phá Trái đất thực ra đã có một truyền thống lâu đời trong nền văn hóa của Mỹ. “Xu hướng tận thế và hậu tận thế được khẳng định rất sâu sắc trong tinh thần người Mỹ” - GS Christopher Sharrett của ĐH Seton Hall, New Jersey cho biết. GS Sharrett cũng nhấn mạnh những lời tiên tri về ngày tận thế xuất hiện trong lịch sử nước Mỹ từ rất lâu cũng như sự tồn tại của các nhóm tôn giáo bị UFO (đĩa bay) ám ảnh. Đó cũng là một truyền thống lâu đời trong văn hóa đại chúng Mỹ, đặc biệt là ở Hollywood, nơi mọi người có một niềm vui đơn giản là chứng kiến những thứ nổ tung. Và niềm vui đó đã được các hãng phim khai thác từ rất lâu.

Ngoài ra, Sharrett cho rằng chính sự phát triển vượt bậc của kỹ xảo điện ảnh ngày nay cũng thúc giục các đạo diễn theo đuổi dòng phim này. “Các phim giả tưởng về tận thế hay hậu tận thế cho phép các nhà chuyên môn phát huy hết sức tưởng tượng của mình cũng như hiệu ứng kỹ xảo. Khán giả, đặc biệt là khán giả Mỹ, đều rất thích xem những hình ảnh sụp đổ, cháy nổ hoành tráng. Đó là lý do tại sao những bộ phim này thường rất thành công về mặt doanh thu phòng vé”.

Ảo tưởng sống sót như người hùng GS Jamsheed Akrami cho rằng: “Các nhân vật chính trong những bộ phim hậu tận thế là những người có khả năng phi thường để sống sót sau ngày tận thế. Như thế, khán giả cũng được vỗ về cái ảo tưởng là họ cũng có thể tồn tại trong hoàn cảnh kinh khiếp như những người hùng ấy”.

NGUYỄN THU HẰNG