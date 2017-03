Hollywood đạt kỷ lục doanh thu mùa Giáng sinh

Sherlock Holmes đã có một màn khởi đầu mỹ mãn - Ảnh: IMDB

Siêu phẩm Avatar của đạo diễn lừng danh James Cameron tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ với 75 triệu USD, chỉ giảm vỏn vẹn 3% so với tuần trước. Như vậy, chỉ sau 10 ngày, doanh thu Avatar đã lên đến 220 triệu USD tại Bắc Mỹ, và lên tới 617,3 triệu USD toàn thế giới. Giới chuyên gia dự báo hầu như chắc chắn Avatar sẽ vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD.

Doanh thu các bộ phim “bom tấn” thông thường giảm từ 30-60% trong tuần thứ hai, nhưng Avatar đã chứng tỏ sự thu hút mạnh mẽ. Theo trang web điện ảnh Rottentomatoes.com, trước đây, chỉ có ba phim đạt doanh thu trên 70 triệu USD là The dark knight, Shrek 2 (Chằn tinh tốt bụng 2), và Spider-man (Người nhện). Cả ba phim này đều thu về hơn 400 triệu USD trên thị trường Bắc Mỹ, do đó nhiều khả năng Avatar cũng sẽ lập được thành tích đó.

Đứng thứ hai là Sherlock Holmes, bộ phim hành động - hình sự của đạo diễn Guy Ritchie với 65,4 triệu USD, trong đó có 24,9 triệu USD chỉ trong ngày Giáng sinh, một kỷ lục nữa của Hollywood. AP dẫn lời ông Dan Fellman, giám đốc phát hành hãng phim Warner Bros mô tả kết quả này là “kỳ diệu”. Nhiều khả năng Warner sẽ tiếp tục sản xuất các phần kế tiếp của Sherlock Holmes, và nam diễn viên chính đầy tài năng Robert Downey Jr. đã có trong tay loạt phim thứ hai của riêng mình sau Iron man (Người sắt).

Ở vị trí thứ ba, Alvin and the Chipmucks: the squeakquel (Alvin và ban nhạc Sóc chuột: phần kế tiếp) thu về 50,2 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, và 77,1 triệu USD trong năm ngày đầu tiên. Sự khởi đầu mạnh mẽ này cho thấy bộ phim có thể vượt qua doanh thu 217 triệu USD của phần một.

Mùa Giáng sinh và năm mới được xem là tuần lễ “vàng” của Hollywood. “Chúng ta đều biết tuần từ 28-12 đến năm mới có ý nghĩa như thế nào đối với ngành điện ảnh,” AP dẫn lời giám đốc phát hành hãng Universal Nikki Rocco. “Giáng sinh đã qua, không ai đi mua sắm nữa. Học sinh lại được nghỉ học, do đó tôi rất phấn khích với triển vọng của tuần này”. Còn ông Bert Livingston, giám đốc phát hành hãng 20th Century Fox mô tả: “Từ ngày thứ hai 28-12, mọi ngày đều là thứ bảy”.

Theo Reuters, hiện tại doanh thu Hollywood của cả năm 2009 đã lần đầu tiên chạm ngưỡng 10 tỷ USD. Giới chuyên gia dự báo trong những ngày còn lại của năm, mức doanh thu này sẽ đạt đến kỷ lục mới 10,5 tỷ USD, cao hơn 9% so với năm 2008. Số lượng vé bán ra cũng tăng 5% lên đến 1,4 tỷ vé.

Theo HIẾU TRUNG (TTO)