Hollywood ồ ạt phim làm tiếp

Các “con kền kền” (những nhà sản xuất (NSX) phim - cách gọi của giới phê bình điện ảnh Mỹ) Hollywood đang chứng tỏ họ ngày càng có thể kiếm ăn béo bở trên mảnh đất màu mỡ phim làm tiếp.

“Rồng rắn” chờ ra rạp

Không chỉ có G.I.Joe: Retaliation - phim bom tấn sẽ chính thức ra rạp vào 29-3 tới, là phần tiếp theo của bom tấn vô cùng ăn khách phát hành vào năm 2009 - G.I.Joe: The Rise of Cobra; mà còn có cả một danh sách dài dằng dặc tiếp nối cũng toàn phim làm tiếp chờ ra rạp.

Đó là Iron Man 3 - bộ phim khai màn loạt bom tấn mùa hè, vào ngày 3-5. Robert Downey Jr (Tony Stark) trở lại với vai diễn đầy tính hành động nhưng cũng không thiếu nét dí dỏm của mình. Trận chiến mới với đối thủ mới cùng những thiết bị mới khiến Iron Man 3 trở thành bộ phim mà những người hâm mộ trung thành của thể loại phim siêu anh hùng không thể bỏ qua.

Dự kiến ra rạp vào ngày 24-5, với Fast and Furious 6, các NSX hứa hẹn sẽ đem đến những cảnh rượt đuổi hoành tráng và thót tim hơn cả năm phần phim thành công rực rỡ trước đó, chưa kể sự quy tụ của dàn sao “khủng” cùng sự trở lại của Michelle Rodriguez.

Nhưng có vẻ chàng người sói The Wolverine cô độc bất bại của Hugh Jackman mới là siêu anh hùng có nhiều khả năng đốn tim khán giả toàn cầu nhất. Trong phần phim mới này, bắt đầu ra mắt từ ngày 26-7, người đàn ông mang dòng máu sói sẽ có một chuyến phiêu lưu kỳ thú nhưng cũng đầy bất trắc tại Nhật Bản.

G.I.Joe: Retaliation - phim làm tiếp ra rạp Việt vào ngày 5-4 tới được dự đoán là phim bom tấn.

Và còn cả một đoàn “chiến binh” khác cũng nôn nóng chờ diện kiến khán giả thế giới trong năm nay như Scary Movies 5 (ra rạp vào 12-4), The Hangover 3 (24-5), Despicable Me 2 (3-7), The Smurfs 2 (31-7), Paranormal Activity 5 (25-10), Thor: The Dark World (8-11), The Hunger Games: Catching Fire (22-11), The Hobbit: The Desolation of Smaug (13-12)…

Dại gì không xắn tay hốt bạc!

Sự bành trướng của phim làm tiếp cứ lớn dần, bắt đầu từ năm 1982 với bốn phim trong top 10 xếp hạng doanh thu mỗi năm. Giới làm phim Hollywood đến cuối năm vừa rồi phải một phen giật mình trước sự thật: Trong số 10 bộ phim ăn khách nhất trong năm của họ, đã có đến tám phim thuộc dòng phim làm tiếp.

Còn theo thống kê của trang Box Office Mojo, cũng đến cuối năm ngoái, doanh thu phòng vé ở riêng nước Mỹ lên đến 10,8 tỉ USD, trong đó top phim doanh thu cao nhất thuộc về các phim làm tiếp, như The Dark Knight Rises kiếm được gần 450 triệu USD, Skyfall rinh về gần 290 triệu USD, tiếp theo là Twilight, Spider Man 4… ào ạt càn quét các phòng vé từ Bắc Mỹ lan ra toàn cầu.

Vậy còn số phận phim được làm từ kịch bản gốc thì sao? Ngoại trừ hai phim Brave và Ted chen chân vào được top 10 doanh thu, có rất nhiều phim nguyên gốc khác phải nuốt trái đắng trong năm vừa rồi. Thảm hại nhất là John Cater, bộ phim dựa theo tiểu thuyết A Princess of Mas của Edgar Burroughs khiến hãng Disney thiệt hại đến 200 triệu USD. Hãng Universal cũng đen đủi không ít khi phim Battleship đầu tư kinh phí 220 triệu USD mà chỉ thu về chỉ vỏn vẹn 25 triệu USD. Ngay cả hai ngôi sao hạng A của Hollywood là Tom Hanks và Halle Berry đọ tài trong Cloud Atlas cũng chẳng thể giúp bộ phim này bù lỗ gần 40 triệu USD.

Đứng trước canh bạc biết rõ đường thắng thua, các NSX phim Hollywood với bộ óc kinh doanh sừng sỏ đương nhiên không dại gì đâm đầu vào bụi rậm. Nói cách khác, sự bùng nổ của dòng phim làm tiếp hiện nay cũng chính là kết quả sau một năm phim nguyên gốc thất bát. Nhưng xu hướng này cũng không nói lên rằng các NSX Hollywood vì quá nghèo nàn ý tưởng mà sợ hãi làm phim nguyên gốc. Đáp lại chỉ trích của tờ Guardian đánh giá những bộ phim làm tiếp trong năm 2012 là “những bộ phim bom tấn ngu xuẩn” với khâu kịch bản yếu kém, James Mangold - đạo diễn phim làm tiếp The Wolverine năm nay nêu quan điểm: “Nếu thực sự kịch bản yếu kém thì không thể nào chúng khiến khán giả cả thế giới phát cuồng. Làm thế nào để không dẫm chân lên thành công trước đó mà vẫn tạo được tiếng vang mới cho bộ phim, tôi nghĩ đó là thử thách thú vị mà không phải NSX ngu xuẩn nào cũng có thể vượt qua”. Còn Keith Simanton - biên tập viên phụ trách trang Internet Movie Database thì phân tích thực tế hơn: “Rất mất thời gian để tạo tiếng vang từ đầu cho một bộ phim nguyên gốc, trong khi khán giả hiện nay lại có xu hướng thích những gì họ đã biết thì dại gì mà các NSX không lao vào hốt bạc với phim làm tiếp?!”.

Sáu quy tắc vàng của phim làm tiếp Để có một “đứa con yêu” có thể dội bom bằng hay thậm chí còn hoành tráng hơn cả phim mẹ nguyên gốc, các NSX phim Hollywood rút ra sáu khuôn vàng thước ngọc sau đây: Hâm nóng lại dòng phim ăn theo sau nhiều năm đóng băng. Bad Man, Die Hard, James Bond là những ví dụ. Tạo hoài niệm qua trailer, clip, poster về bộ phim nguyên gốc trước khi công chiếu. Star Wars hốt bạc là vì vậy. Bám chắc cốt truyện nguyên bản. Nó thuần là phim giải trí, đừng bắt nó gánh vác thêm bất kỳ sứ mạng chính trị, triết học... cao cả nào khác. Cảnh giác với cốt truyện của Anh và việc phỏng theo truyện tranh. Bằng chứng là The Golden Compass, The Saint… hay Dick Tracy, Watchmen, The Spirit… đã thất thu thảm hại. Không có thứ gì là chắc chắn, một phim dở tệ vẫn có thể gây cháy vé đến kinh ngạc hoặc ngược lại, như Twilight.

THANH THẢO