Hollywood “thâm canh” dòng phim cổ tích

Ở đâu khán giả có thể bật ngửa trước những sáng tạo điên rồ và khoái trá nhất của các nhà biên kịch và đạo diễn tài ba? Ở đâu cô gái quàng khăn đỏ bỗng dưng gợi cảm và không ngại phô diễn màn yêu đương cháy bỏng, còn Bạch Tuyết phi ngựa và đấu kiếm dũng mãnh như chiến binh? Ở đâu người ta diệt phù thủy bằng… súng và lựu đạn? Chỉ có thể thỏa mãn ở dòng phim cổ tích cải biên của Hollywood - nơi thần tiên cũng cần… thực tế.

Nhu cầu của thời đại

Mặc dù đóng vai trò tiên phong cho dòng phim cổ tích cải biên của Hollywood là các phim Red riding hood (đạo diễn Catherine Hardwicke) và Sleeping Beauty (đạo diễn người Úc Julia Leigh), nhưng phải đến Alice in wonderland ra rạp vào ba năm trước thì dòng phim này mới chính thức sôi sục. Sau thành công bất ngờ vang dội của Alice in Wonderland với doanh thu hơn 1 tỉ USD, rõ ràng đạo diễn Tim Burton đã khiến các nhà làm phim Hollywood phải giật mình và chuyện “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” của họ là điều khó tránh khỏi.

Thực ra dòng phim cổ tích cải biên đã có cội rễ và manh nha từ dòng phim giả tưởng của Hollywood đã phát triển vững chắc từ trước đó, chẳng hạn loạt phim lừng lẫy The Lord of the Rings (2001-2003), Harry Porter (2001-2011), Spider Man (2002-2007), Avatar (2009)… Khán giả đã có sẵn một mối rung cảm đối với cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác với đường biên giới rạch ròi. Hơn nữa, một khi thế giới đang lâm vào tâm lý u ám của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, tội phạm xã hội gia tăng ở khắp các nước, cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra ráo riết… thì dư vị những câu chuyện cổ tích với niềm tin bất biến cái tốt luôn luôn chiến thắng cái xấu đã an ủi nhân loại ngày nay rất nhiều.

Hansel & Gretel: Witch Hunters 3D mang đến một sắc thái mới so với truyện của anh em nhà Grimm: rùng rợn, u ám nhưng cũng hấp dẫn và cuốn hút hơn.

Còn các nhà sản xuất Hollywood thì lý giải đơn giản và thực tế một cách rất… Mỹ rằng đó chẳng qua là bởi phim cổ tích cải biên đáp ứng sự mới mẻ và tính hấp dẫn trên nền ký ức những câu chuyện kể quá đỗi thân quen của mỗi người. Đây chính là một trong những lời giải thông minh cho bài toán những bộ phim đem lại doanh thu cao.

Cuộc trình diễn ngoạn mục mới nhất

Trái ngược với dự đoán của giới phê bình trước đó đã đánh giá Hansel & Gretel: Witch Hunters 3D (Hansel&Gretel: Thợ săn phù thủy) cực thấp, chỉ 18/100 ở trang Metracritic, sau một tuần ra rạp, phim này đã giành đại thắng phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu chỉ trong ba ngày cuối tuần lên đến 19 triệu USD. Tình tiết của phim ngắn gọn, nhanh và ngày càng dồn dập. Phim còn hấp dẫn ở sự pha trộn Đông - Tây - kim - cổ một cách rất… điên. Vũ khí để tiêu diệt phù thủy của hai anh em Hansel và Gretel toàn “hạng nặng”. Thêm vào đó, các liều thuốc tiêm insulin cho bệnh nhân tiểu đường và máy kích thích tim bằng điện cũng xuất hiện trong phim.

Hiệu ứng không gian ba chiều có độ sâu và cảm giác rất thật. Không ít lần khán giả phải giật mình khi những mảnh vỡ và máu của các cảnh chiến đấu bay về phía mình.

Tại Việt Nam, Hansel & Gretel được phát hành vào 25-1 vừa qua, cùng ngày với Bắc Mỹ, cũng gây hào hứng cho khán giả hơn là những bộ phim cổ tích cải biên của Hollywood gần đây như Mirror, Mirror hay Snow White and Huntmans.

Cuộc đua vẫn tiếp diễn

Đã và đang diễn ra một cuộc cạnh tranh âm thầm nhưng khốc liệt giữa các hãng phim Hollywood với dòng phim cổ tích cải biên - mảnh đất nay không chỉ các hãng phim hoạt hình thống lĩnh. Trước Hansel & Gretel, Hollywood đã có những chiến binh đáng gờm của dòng phim này ngự trị và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả toàn cầu, ngoài Red riding hood, Sleeping Beauty và Alice in wonderland như đã nói, còn có Mermaide, Snow White and the Huntsman, Mirro Mirro…

Sắp tới đây, khán giả mê cổ tích kiểu Hollywood sẽ còn mặc sức thưởng thức nhiều phim khác sẽ lần lượt ra rạp. Đáng chú ý có Maleficent - một dự án phim được đạo diễn Tim Burton ấp ủ và thực hiện từ ba năm qua, dựa theo truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng. Phim có sự tham gia của nữ hoàng phim hành động Angelina Jolie, dự kiến khởi chiếu tháng 3-2014.

Đặc biệt, cùng một dự án phim Oz: The Great and Powerful (Phù thủy xứ Oz) nhưng có hai hãng phim là Disney và Warner Bros đang tranh nhau thực hiện. Trong khi hãng Disney trông cậy vào sự góp mặt của “Người sắt” Robert Downey Jr thì hãng Warner đặt con át chủ bài là đạo diễn Bros Drew Barrymore.

Ngoài ra, Order of Seven cũng là phim được chuyển thể từ cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã lên kế hoạch khởi quay vào năm nay; Phim về cậu bé biết bay Peter Pan, phần hai của Mèo đi hia, phim mới về Cô gái Lọ Lem, Chú bé người gỗ Pinocchio 3D… cùng sẽ lần lượt được trình làng.

Mặc kệ các nhà phê bình phim tiếp tục dè bỉu, mặc kệ các hiệp hội bảo vệ trẻ em phản đối những cảnh máu me đầy bạo lực hoặc quá gợi cảm, khán giả người lớn ngày càng háo hức chờ đợi những siêu phẩm cổ tích kiểu Hollywood. Ở đó, họ tha hồ thả mình vào thế giới tổng hợp một cách tài tình tính mơ mộng, trí tưởng tượng cao độ với những yếu tố kinh dị, phiêu lưu và hành động.

Thêm bóng tối và phiêu lưu cho cổ tích Điểm chung của tư tưởng và sáng tạo trong hầu hết các phim cổ tích cải biên của Hollywood, nói như nhà làm phim Del Toro: “Cần có bóng tối cho một câu chuyện cổ tích và một chút phiêu lưu cho câu chuyện, một cái gì đó mà anh em Grimm, Hans Christian Anderson và Walt Disney chưa khai thác đến”.

THANH THẢO