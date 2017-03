Hollywood vào mùa phim kinh dị

Let me in - phim kinh dị được kỳ vọng nhất mùa thu 2010 - Ảnh: IMDB



Máu me đã hết thời

Khi kinh dị không chỉ là sự sợ hãi

Theo HIẾU TRUNG (TTO)



Bộ phim kinh dị được mong chờ nhất mùa thu 2010 chắc chắn là Let me in (Để tôi vào), làm lại từ tác phẩm Thụy Điển Let the right one in (Để đúng người vào). Dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn John Ajvide Lindqvist, bộ phim là câu chuyện về cậu bé Oskar 12 tuổi nhút nhát và tình bạn kỳ lạ với ma cà rồng Eli. Được giới phê bình Thụy Điển và quốc tế đánh giá rất cao, Let the right one in đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế. Tác phẩm làm lại của đạo diễn Matt Reeves, ra mắt ngày 1-10, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của các nhà phê bình phim Mỹ.Trong nhiều năm, món khoái khẩu của giới khán giả mê phim kinh dị Mỹ là các bộ phim đẫm máu như Hostel (Khách sạn) hay Saw (Lưỡi cưa). Tuy nhiên, xu hướng này đã đi vào ngõ cụt khi Hostel phần hai thất bại thảm hại về phương diện tài chính, trong khi doanh thu của Saw 6 giảm đáng kể. Tương tự là My soul to take (Cướp linh hồn tôi) của bậc thầy phim kinh dị Wes Craven, tuy nhiên ở một mức độ nhẹ nhàng hơn so với Saw. Resident evil: Afterlife (Xác chết hồi sinh: Kiếp sau) cũng có nhiều cảnh chém giết, nhưng trên thực tế là một tác phẩm khoa học viễn tưởng - hành động có pha chút kinh dị nên những pha hành động - võ thuật đẹp mắt được chú trọng hơn cảnh máu me.Đạo diễn Paul W.S. Anderson đã quay Afterlife bằng hệ thống máy quay 3-D mà đạo diễn James Cameron sử dụng để quay “bom tấn” Avatar (Thế thân), do đó chất lượng 3-D tuyệt hảo của bộ phim phát huy tối đa hiệu quả hình ảnh của những pha hành động. Monsters (Quái vật), câu chuyện về một nhà báo và con gái một tỉ phú phải vượt qua vùng đất bị các sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn để trở về Mỹ, cũng mang danh kinh dị nhưng đậm chất khoa học viễn tưởng pha lẫn tâm lý tình cảm. Một số nhà phê bình đánh giá Monsters giống như một tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg thời ông làm phim Jaws (Hàm cá mập), với kinh phí hạn chế nhưng trí tưởng tượng dồi dào. Trong khi đó, Buried (Bị chôn vùi), Devil (Ác quỷ) và Paranormal activity 2 (Hiện tượng siêu nhiên) thuộc dòng phim “kinh dị tâm lý” hầu như đoạn tuyệt với bạo lực máu me. Hai phim đầu đều khai thác nỗi sợ hãi bị giam giữ trong một khoảng không chật hẹp của con người.Một số bộ phim kinh dị của mùa thu 2010 không chỉ nhằm mục tiêu khơi gợi sự sợ hãi ở người xem, mà còn gửi gắm những thông điệp đậm chất nhân văn. Điển hình nhất là Let me in. Không đơn thuần là một phim kinh dị ma cà rồng, phim gốc Let the right on in còn là một tác phẩm lãng mạn về tình bạn, tình yêu giữa hai đứa trẻ cô đơn và sự trưởng thành. Giới phê bình Mỹ đánh giá Let me in giữ trọn tinh thần của tác phẩm gốc, nhưng đồng thời cũng là một thành tựu điện ảnh riêng biệt độc đáo. “Một trong những phim ly kỳ hay nhất trong năm” - nhà phê bình Michael Rechtshaffen của báo The Hollywood Reporter nhận xét.Tương tự, Monsters là hành trình cảm xúc tìm đến tình yêu của hai nhân vật chính đậm chất lãng mạn, hài hước. Các nhà phê bình cũng cho rằng bộ phim ẩn chứa những thông điệp chính trị mang tính phê phán chủ nghĩa quân sự bảo thủ của Mỹ và chính sách bất hợp lý của chính quyền đối với người nhập cư ở khu vực biên giới Mexico. Buried là lời chỉ trích chính sách quân sự Mỹ và sự tàn nhẫn của các công ty Mỹ kiểu như Hãng an ninh tư nhân Blackwater. Trang web tổng hợp các bài phê bình Rottentomatoes.com đánh giá Buried là một “phim tâm lý hấp dẫn, vượt qua nền tảng kinh dị khai thác nỗi sợ hãi bị giam giữ”. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong mùa thu năm nay một trong số các tác phẩm như Let me in, Monsters hoặc Buried lặp lại thành công của tác phẩm kinh dị kinh điển The sixth sense (Giác quan thứ sáu) năm 1999.