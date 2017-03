Giải Oscar gắn liền với Hollywood được công bố từ năm 1928, trong 81 lần vinh danh, cho đến nay bộ phim The Lord of the Rings: The return of King là tác phẩm duy nhất đoạt 11 giải Oscar trên 11 đề cử. Năm 2008 doanh thu của Hollywood đạt 9,9 tỷ USD, kỷ lục cao nhất với 1,35 tỷ lượt người đến xem phim.

Không những thế, trong Hollywood - vui và buồn Trần Tử Văn còn đưa ra những tên tuổi làm lẫy lừng nghệ thuật thứ 7 như Oliver Stone, Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Michael Douglas, Elizabeth Taylor... cho đến những minh tinh, tài tử đang ăn khách nhất hiện nay như Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, Julia Roberts, Halle Berry, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Charlize Theron...

Trần Tử Văn khá am tường về điện ảnh, bởi chính bản thân anh cũng đã từng viết kịch bản và bỏ tiền đưa một đoàn phim đi quay ở nước ngoài (Đoạn cuối ở Băng Cốc - 1995) và có những bộ phim phát trên sóng truyền hình thu hút nhiều khán giả (Nước mắt giang hồ, Xóm nước đen, Đô la trắng...). Anh tâm sự: “Với bộ sách này mình muốn có cái gì đó để kỷ niệm ngày nghề nghiệp...”.

Trần Tử Văn đã bỏ nhiều thời gian để biên soạn bộ sách hấp dẫn này. Với gần 900 trang (2 tập) in 4 màu tuyệt đẹp, có thể Hollywood - vui và buồn sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều điều thú vị.