Hôm nay, chàng trai không tay, không chân đến Việt Nam

Vào lúc 19 giờ 30 đến 22 giờ cùng ngày, Nick Vujicic sẽ xuất hiện trong chương trình “Chào Việt Nam” và chia sẻ thông điệp “Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn”. Chương trình này sẽ phát trực tiếp trên VTV 1 và tiếp sóng VTV6.

Nick Vujicic sẽ còn các buổi nói chuyện, giao lưu với doanh nhân, trẻ đường phố… cho một loạt chương trình khác trong bốn ngày ở Việt Nam. Chương trình đưa Nick Vujicic đến Việt Nam do Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Đài Truyền hình Việt Nam và First New Trí Việt tổ chức.

B.NHƠN