Hôm nay, người đẹp Huỳnh Bích Phương nhận xe LX

Bên cạnh danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái, Huỳnh Bích Phương còn nhận được danh hiệu Người đẹp do khán giả bình chọn qua hệ thống nhắn tin đầu số 8530 hoặc từ tổng đài thoại 1900599965 do VTC Mobile triển khai.

Ngay từ đầu cuộc thi, Huỳnh Bích Phương đã là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu, được báo giới và khán giả có mặt trong các cuộc thi phụ cũng như các đêm tổng duyệt, đêm chung kết mến mộ. Song rất tiếc thần may mắn đã không mỉm cười với cô gái có gương mặt đẹp cuốn hút, thân hình thanh tú và phong thái đài các này.

Không lọt vào Top 10 là điều bất ngờ không chỉ với những phóng viên mến mộ Huỳnh Bích Phương mà còn là nỗi thất vọng của không ít khán giả cổ vũ cho cô. Tuy nhiên, cô đã giành được giải Người đẹp do khán giả bình chọn.

Tuy nhiên, cô sinh viên trường quốc tế Raffles TP.HCM đã có một may mắn khác mà không phải bất kỳ Hoa hậu nào hoặc người đẹp nào muốn cũng có được: đó là sự yêu mến của công chúng. Trong tổng số 247.926 lượt khán giả tham gia bình chọn qua hệ thống nhắn tin của đầu số 8530 hoặc từ tổng đài thoại 1900599965 do VTC Mobile triển khai, Huỳnh Bích Phương (SBD 595) đã nhận được 64.588 lượt bình chọn (Hoa hậu Ngọc Hân nhận được chỉ 894 lượt bình chọn) và là người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất. Cô xứng đáng nhận danh hiệu: Người đẹp do khán giả bình chọn.

Trong đêm chung kết, bên cạnh danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái thì danh hiệu Người đẹp do khán giả bình chọn đã là niềm động viên lớn lao cho cô gái xinh đẹp, đáng yêu này khi không có mặt trong top 10. Điều này cũng là một nguồn “an ủi” cho những ai yêu mến và cổ vũ cho cô.

Với phần thưởng 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) tiền mặt và xe máy Vespa Piaggio LX hồng trị giá 66 triệu, Huỳnh Bích Phương đã được đại diện đối tác tổ chức cuộc thi- VTC, ông Trần Phương Huy, Phó Giám đốc công ty VTC Intecom lên trao phần thưởng tiền mặt và trao tượng trưng chiếc xe có trị giá 66.000.000 (sáu mươi sáu triệu đồng) trong đêm chung kết.

Và hôm nay, Huỳnh Bích Phương sẽ chính thức nhận chiếc xe Vespa Piaggio LX tại tòa nhà VTC Family tại 14 Tam Trinh, Hà Nội.

Khán giả có số điện thoại 01645075869 đã dự đoán đúng thí sinh SBD 595 với 64.579 lượt bình chọn và sẽ nhận được giải thưởng là 5 triệu đồng.

