Hôm nay trao giải Oscar 2012

Năm nay không có đài truyền hình nào của Việt Nam mua bản quyền phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar.

Đến thời điểm này, hai bộ phim dẫn đầu danh sách đề cử là bộ phim 3D Hugo (với 11 đề cử) và bộ phim câm đen trắng The Artist của điện ảnh Pháp (10 đề cử).

Lễ trao giải Oscar hằng năm không chỉ được mong đợi như một sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh mà còn là sự kiện lớn nhất của ngành thời trang. Đặc biệt, kịch bản của lễ trao giải Oscar luôn là điều mong chờ và tạo bất ngờ cho khán giả.

Hai nhà sản xuất Don Mischer và Brian Grazer của lễ trao giải Oscar 2012 trả lời trên trang giải trí Access Hollywood rằng kịch bản lễ trao giải Oscar năm nay sẽ có phần tưởng niệm nữ nghệ sĩ quá cố Whitney Houston với những đóng góp của cô với điện ảnh trong các bộ phim: The Bodyguard, Waiting to Exhale, The Preacher’s Wife…

Bên cạnh Whitney Houston, trong năm qua, lịch sử điện ảnh và ngành công nghiệp giải trí chứng kiến sự ra đi của khá nhiều tên tuổi: Steve Jobs, Elizabeth Taylor, Jackie Cooper, Peter Falk, Gil Gates, Jane Russell… Dự kiến những nhân vật này cũng sẽ được nhắc nhớ, tưởng niệm tại lễ trao giải Oscar lần này.

