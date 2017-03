Hôm qua ‘nhạc sàn’, hôm nay nhạc vua

Trên thế giới, từ năm 2014 nhạc điện tử đã trở thành một dòng chảy chủ đạo, hàng loạt bài báo trên các trang mạng âm nhạc nói về xu hướng EDM và sự tiếp tục bùng nổ của dòng nhạc này. Với Việt Nam, nhạc điện tử năm 2014 chỉ dừng ở một số lễ hội âm nhạc mà nổi bật trong đó là Liên hoan âm thanh Hà Nội hay các buổi diễn của các DJ quốc tế đến Việt Nam ở các lễ hội đón mừng năm mới, các beer club, quán bar… chứ chưa thật sự là một dòng chảy.

Trở thành một dòng chính thống

Và năm 2015, EDM đã chính thức bước vào thị trường nhạc Việt. Từ đầu năm 2015 kéo dài đến hết năm, rất nhiều DJ nổi tiếng trong tốp 100 DJ hàng đầu thế giới đã đến biểu diễn làm cho thị trường nhạc điện tử ở Việt Nam trở nên sôi động và thị trường âm nhạc Việt cũng mới mẻ hơn. Điểm qua các DJ quốc tế từng có mặt Việt Nam: Tiesto, Steve Aoki, R3hab, Afrojack, KimKat, Bob Sinclar, Walshy, Mitch Crown, Scott Kirby, Hardwell, Alex M.O.R.P.H, David Gravell, bộ đôi Dimitri Vegas & Like Mike, bộ đôi W&W… Vượt ra ngoài các lễ hội âm nhạc, lễ hội cuối năm là các lễ hội nhạc điện tử: Electric SteamPunk, Electric Cosmic Ride, Escape Party, Hanoki, NYT, Moonsoon Festival, Trance Family Vietnam, Hypersonic Music Festival, Armada Night Vietnam…

Những lễ hội âm nhạc và sự có mặt của các DJ tầm cỡ quốc tế ở Việt Nam đã giúp định danh Việt Nam trên thị trường EDM quốc tế.

Tuy nhiên, sự có mặt của các DJ quốc tế vẫn chưa thật sự tạo nên một làn sóng EDM cho thị trường âm nhạc nội địa. Làn sóng EDM chính thức “ngấm” vào thị trường nhạc Việt thật sự có lẽ từ chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên vào đầu năm 2015. Ở đó, với sự tham gia của hàng loạt ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, DJ trẻ của thị trường nhạc Việt; khi các nghệ sĩ này bắt tay để cùng ra một sản phẩm âm nhạc trên sóng truyền hình, nó đã thật sự giúp công chúng hiểu, nhận biết rõ hơn về EDM. Với The Remix có thể xem là dấu ấn với EDM Việt Nam cũng như thị trường nhạc Việt đang vốn ở nốt trầm của sự phát triển.

Sau The Remix mùa đầu tiên, nghệ sĩ tự thấy EDM thật sự đã có công chúng, từ đó hàng loạt sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ với xu hướng EDM được gửi đến khán giả tạo ra một chuỗi ca khúc EDM Việt: What is love? (Hồ Ngọc Hà); Cồng chiêng, Ngày mai, The Beat Of Celebration (Tóc Tiên); Hai cô tiên, Yêu không nghỉ phép (nhóm 365, Isaac); Em của ngày hôm qua, Thái Bình mồ hôi rơi, Cơn mưa ngang qua, Không phải dạng vừa đâu (Sơn Tùng M-TP); Let me be your lover (Thảo Trang), Vì ai, vì anh, Boom Boom (Đông Nhi), Buông tay (Bee T)…



Ca sĩ Tóc Tiên là một ca sĩ trẻ được định danh ở thị trường nhạc Việt cùng sự phát triển của EDM. ( Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thoát khỏi định kiến “nhạc sàn”

Và không chỉ với những sản phẩm của các ca sĩ nhạc pop, cộng đồng chơi nhạc EDM cũng tự tin bước ra ánh sáng hơn. Sự kiện tạo dấu ấn cho lịch sử EDM Việt là việc chính thức tuyên bố ra đời Trance Family Vietnam của hai tổ chức DJ và nhà sản xuất chuyên về EDM của Việt Nam là Asia Dance TV và Trance Imperium Imperium. Cộng đồng Trance Family Vietnam nhằm tạo nên sân chơi mới cho các DJ/Producer dòng Trance cũng như những người yêu thích nhạc Trance có thể quy tụ, chia sẻ đam mê và cùng nhau khám phá thêm sự tuyệt vời của thể loại âm nhạc này. Nhưng hơn cả, cộng đồng EDM muốn được nhìn nhận lại bởi trong mắt nhiều người khi EDM được chơi trong các club, bar, event sôi động thường bị đánh giá là ăn chơi đua đòi, thiếu lành mạnh, gắn liền với tệ nạn mà rõ nhất là cụm từ “nhạc sàn”. “Thông qua gia đình Trance Family Vietnam, chúng tôi muốn chia sẻ để cộng đồng cũng như đại chúng có thể hiểu rõ hơn, rằng EDM hay phân nhánh Trance thực chất là một dòng nhạc trẻ hiện đại đầy đam mê, cuốn hút và đầy tính sáng tạo và trên hết, toát lên tinh thần PLUR (Peace-Love-Unite-Respect (Hòa bình-Tình yêu-Liên kết-Tôn trọng)). Còn về lành mạnh hay không, điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta chứ không thể quy chụp cho bản thân dòng nhạc. Đơn cử như rap hay hiphop trước kia bị đánh giá là nhạc “đen”, nhạc đường phố thấp kém, bình dân, nguy hiểm… thì nay đã đĩnh đạc bước vào hàng ngũ thể loại âm nhạc chính thống của thế giới với những tài năng vượt trội và nhiều giải thưởng danh giá” - DJ Huy New York chia sẻ.

Và khi EDM chính thức ngấm vào thị trường nhạc Việt thì trong các giải thưởng âm nhạc năm nay, rất nhiều ca khúc, music video EDM đã và sẽ được tôn vinh.