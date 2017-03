Hơn 2.000 cảnh sát đảm bảo an ninh cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần

Công an tỉnh Nam Định đã cử hơn 2.000 chiến sỹ thuộc các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố và công an các huyện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để lễ hội diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần cho biết để chuẩn bị cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi, Ban tổ chức đã thành lập 4 tiểu ban (an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần); phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Các hiện tượng tiêu cực như ăn xin hay cờ bạc trong khu vực lễ hội sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, nếu xuất hiện ăn mày, ăn xin sẽ tập trung đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

Công an tỉnh Nam Định triển khai trên 1.200 người thuộc lực lượng chính quy cùng với gần 1.000 người thuộc các lực lượng khác như dân quân tự vệ, quân sự, công an xã tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ khai ấn.

Lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội được chia thành 5 vòng bao quanh khu vực lễ hội với 25 chốt, mỗi chốt có từ 5-10 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ.

Dự kiến, vào thời điểm diễn ra lễ hội sẽ có số lượng lớn phương tiện qua lại trên Quốc lộ 10 và phương tiện của khách thập phương tới dự lễ hội.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Nam Định lên kế hoạch triển khai 154 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và từ các đội cảnh sát giao thông của 7 huyện, thành phố.

Từ cuối chiều 4/3 (14 tháng Giêng), phương án phân luồng phương tiện được tiến hành, theo đó phương tiện từ Hà Nội và Ninh Bình đi Thái Bình và Hải Phòng và chiều ngược lại đều phải vòng qua thành phố Nam Định theo đường Trần Nhân Tông để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần-chùa Tháp.

Về công tác phòng chống cháy nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nam Định đã lên phương án cụ thể sau khi khảo sát thực tế. Theo đó, đơn vị triển khai một xe chữa cháy và các phương tiện kèm theo (hàng chục bình bột và bình bọt chữa cháy) túc trực 24/24 giờ trên đường Trần Thừa tại khu vực gần cổng Đền Trần.

Nhà Đền cũng bố trí 32 bình bọt chữa cháy, 40 xô nước tại những nơi dễ thấy, dễ lấy, đồng thời huy động một máy bơm công suất 25 mã lực.

Cũng như những năm trước, năm nay, Nhà Đền đề nghị khách hành hương chỉ thắp hương tại 3 lư hương ở 3 sân đền để tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 1 đến 6/3 (11 đến 16 tháng Giêng) với tâm điểm là Lễ Khai ấn vào đêm 4/3 (14 tháng Giêng). Việc phát ấn cho du khách được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/3 (từ 15-20 tháng Giêng)./.