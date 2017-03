Hơn 90 phút làm chúng ta hoang mang

Phim kinh dị về… thực phẩm



Food, Inc. bắt đầu bằng những hình ảnh của một siêu thị đồ sộ và rực rỡ của Mỹ, và sau đó chuyển sang các chuồng gà chật hẹp, những con gà có phần ức to béo một cách giả tạo, những căn phòng cắt xẻ thịt tàn nhẫn. Những dòng vi khuẩn E.coli nguy hiểm chết người trong đồ ăn. Nguồn cung ứng thực phẩm được kiểm soát bởi một số ít tập đoàn, và những cánh đồng ngô sử dụng hóa chất, nơi xuất phát nhiều món ăn kiêng của Mỹ… Bộ phim cho thấy những cảnh bên trong các nhà máy sản xuất gia súc, heo và gà. Một số cảnh được quay bí mật bởi các nhân viên nhập cư trong những điều kiện tù túng đối với cả nhân viên và động vật.



Phần đầu tiên của bộ phim nói về công nghiệp sản xuất thịt (gà, bò và heo), lên án nền công nghiệp sản xuất này là vô nhân đạo, không tốt cho kinh tế và môi trường. Phần hai nói về ngành công nghiệp sản xuất ngũ cốc và rau quả (chủ yếu là ngô và đậu nành), và một lần nữa nhấn mạnh rằng nó không tốt cho kinh tế và môi trường. Phần ba và là phần cuối của bộ phim nói về sức mạnh kinh tế và pháp quyền, chẳng hạn như luật dán nhãn thực phẩm của các công ty thực phẩm lớn, lợi nhuận của các công ty này chủ yếu dựa vào việc cung ứng các loại thực phẩm rẻ tiền nhưng độc hại, lạm dụng các hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ (chủ yếu là thuốc trừ sâu và phân bón), và đề cao thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe của công chúng Mỹ.











Theo BÁ VŨ (Thể thao & Văn hóa)



Bộ phim cho thấy các đại siêu thị như Wal-Mart đang chuyển đổi sang các thực phẩm hữu cơ, vì ngành công nghiệp đó đang bùng nổ theo các phong trào vì sức khỏe gần đây. Cùng với đó, đạo diễn cố gắng phơi bày những chi phí bị che đậy của một hệ thống mà trong đó những thức ăn nhanh như chiếc bánh hamburger chỉ tốn 1 đô-la, còn nước sô-đa thì giá rẻ hơn sữa. Food, Inc. mô tả những mối nguy hiểm bị che đậy này và những thay đổi trong nền công nghiệp thực phẩm Mỹ. Xác nhận những ảnh hưởng xấu của thực phẩm đối với sức khỏe của dân chúng, môi trường, người lao động và quyền động vật. Food, Inc. được quảng bá là một sự phơi bày “điểm yếu được cơ giới hóa ở mức độ cao” của những thực phẩm có vẻ lành mạnh, mà mọi người hay ăn hàng ngày.Một số khán giả chắc chắn quay mặt đi khi xem đến những cảnh cắt, xẻ và chế biến thịt. Đối với các bậc phụ huynh, khoảnh khắc khiến họ phải ngoảnh mặt lau nước mắt sẽ đến trong những cảnh chiếu chậm được lặp đi lặp lại mô tả kỳ nghỉ cuối cùng của một đứa bé 2 tuổi. Người mẹ nghẹn ngào kể lại cái chết của cậu bé sau khi ăn bánh hamburger bị nhiễm khuẩn E.coli.“Food, Inc. gần giống như một bộ phim kinh dị nói về thực phẩm, lẽ ra phải gọi nó là Invasion Of The Food Snatchers” (chế lại từ tựa phim kinh dị nổi tiếng Invasion Of The Body Snatchers). Đạo diễn Roberrt Kenner nói đầy vẻ hài hước.Lần đầu tiên có một bộ phim dám đụng đến ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô-la, chĩa mũi dùi công khai vào các đại tập đoàn thực phẩm lừng danh có uy tín lâu đời của nước Mỹ. Hành động này của các nhà làm phim chẳng khác gì động tới ổ kiến lửa!Một liên minh các hãng sản xuất thực phẩm (dẫn đầu là Viện Thịt Hoa Kỳ) lập ra một website SafeFoodInc.org, để đáp trả những lời cáo buộc mà bộ phim đưa ra. Monsanto cũng lập ra website của riêng họ để đáp trả lại những lời cáo buộc của bộ phim về các sản phẩm và hành động của công ty.Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Chipotle phản ứng với bộ phim tài liệu này vào tháng 7/2009 bằng cách chiếu các đoạn phim về quá trình kinh doanh của các chi nhánh của hãng trên toàn quốc, và phát biểu rằng cách làm ăn của họ khác với các công ty mà bộ phim nêu tên, và hy vọng rằng khách hàng sẽ đánh giá đúng điều này sau khi xem Food, Inc.Đạo diễn Robert Kenner - nhà làm phim tài liệu danh tiếng từng đoạt giải Emmy - phủ nhận mình tấn công vào hệ thống sản xuất thực phẩm hiện thời. Ông thật sự không hiểu biết nhiều về lương thực cho tới khi bắt tay làm phim Food, Inc. khoảng đầu thập niên 2000. “Điều gây sốc nhất đối với tôi khi làm bộ phim này là rất nhiều thông tin đã bị từ chối cung cấp cho chúng tôi. Tôi đã biết nhiều hơn về một hệ thống mà tôi trước đó không hề được biết. Một số người đã xem bộ phim này và bảo “tôi sẽ không bao giờ ăn thịt gà nữa đâu”. Đó không phải là mục đích của bộ phim, mà mục đích của nó là cho thấy sự thiếu minh bạch. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự minh bạch, và một cuộc đối thoại tích cực về những vấn đề này”.Sau những lời cảnh báo của các luật sư, những hành động ngăn chặn của các công ty thực phẩm và nhiều tháng lăn lộn trên các cánh đồng ngô, các cửa hàng tạp hóa và các văn phòng Quốc hội… Kenner trở thành một nhà vận động mạnh mẽ cho những thực phẩm lành mạnh hơn.Hai nhà văn - nhà báo Michael Pollan đóng vai trò cố vấn, và Eric Schlosser đồng sản xuất. Cả hai xuất hiện trong phim với vai trò dẫn chuyện. Michael Pollan đã nhận xét, “50 năm qua,cách chúng ta ăn đã thay đổi nhiều hơn so với 10.000 năm trước đây”. Ông thừa nhận: “Bộ phim có nhiều cảnh khó xem, nhưng tôi nghĩ mọi người đã sẵn sàng xem kỹ một cách điềm tĩnh cách sản xuất thực phẩm của nước Mỹ”.Hãng Participant Media bỏ 1 triệu USD để sản xuất Food, Inc. và phải mất đến 3 năm mới hoàn thành xong phim. Đạo diễn Kenner cho hay ông đã chi phần lớn kinh phí vào những chi phí pháp lý để cố gắng bảo vệ bản thân khỏi bị kiện tụng từ các công ty sản xuất thực phẩm công nghiệp, các nhà sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và những công ty khác đã bị kể tội trong phim.Một chiến dịch tiếp thị quy mô lớn được thực hiện để quảng bá Food, Inc. Một cuốn sách đồng hành cùng tên được xuất bản vào tháng 5/2009, Stonyfield Farm, một hãng sản xuất sữa chua hữu cơ tại New Hampshire, đã quảng bá Food, Inc. bằng cách in thông tin về bộ phim lên nắp của 10 triệu hộp sữa chua của hãng này vào tháng 6/2009.Tháng 2/2009 Food, Inc. được trình chiếu tại Liên hoan phim True/False (Thật/Giả) ở thành phố Columbia, bang Missouri. Nó cũng được chiếu tại vài liên hoan phim vào mùa Xuân năm đó trước khi chính thức được chiếu rạp tại Mỹ ngày 12/6/2009, ở thành phố New York, Los Angeles và San Francisco. Công chúng nhiệt tình ủng hộ đã khiến tổng doanh thu của Food, Inc. ở Mỹ lên đến 4,6 triệu USD - hiếm có đối với phim tài liệu.Food, Inc. được xếp hạng 4 trong danh sách những bộ phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Seattle lần thứ 35, và lọt vào Top 5 đề cử hạng mục Phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 82 (2008).Tờ Toronto Sun đánh giá Food, Inc. là bộ phim “gây kinh hãi”, “đặc sắc về hình ảnh” và “là một trong những bộ phim quan trọng nhất của năm…”. Tờ Montreal Gazette lưu ý rằng dù bộ phim tập trung nói về việc sản xuất thực phẩm của Mỹ, nhưng bất cứ ai đang sống tại một đất nước có nền sản xuất thực phẩm quy mô lớn, đều phải xem bộ phim này, nhưng cũng khuyến cáo rằng một số cảnh trong phim “không dành cho những người yếu tim”.