Hôn Kristen đã tự nhiên hơn nhiều

Chàng ma cà rồng điển trai xứ sương mù cho hay, những cảnh ôm hôn giờ đây đã dễ dàng và tự nhiên hơn so với cái thời cả hai bỡ ngỡ chạm mặt nhau ở phần một của seri Chạng Vạng. Lý do là nhân vật Edward Cullen biết rằng anh ấy sẽ không "giết" Bella Swan (do ngôi sao 9x Kristen Stewart thủ vai) mỗi khi họ "khóa môi" tình cảm.

Kristen và Robert phải diễn lại nụ hôn trong Trăng Non khi họ lên nhận giải Nụ hôn tuyệt nhất màn ảnh tại giải MTV Movie Awards đầu tháng 6 vừa rồi ở Los Angeles. Ảnh: AFP.

Tâm sự trên tạp chí Parade, Robert bộc bạch: "Tôi cảm thấy tự nhiên hơn với các cảnh hôn trong Nhật Thực, ngay cả khi nó diễn ra nhiều lần và chúng tôi hôn nhau thật lâu. Trong Trăng Non và Chạng Vạng, lúc nào cũng như thể: "Ôi, anh sẽ giết em đấy nếu như anh hôn em" hay các xúc cảm tương tự thế. Vì vậy cảnh ôm hôn giữa tôi và Kristen luôn rất kỳ quặc. Nhưng, trong phần này, cả Edward và Bella đã hiểu hơn về hoàn cảnh của họ, điều ấy giúp cho mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn. Đây là lần đầu tiên Kristen và tôi có thể bộc lộ và diễn như bất cứ cặp tình nhân nào khác".

Tuy nhiên, nam diễn viên 24 tuổi từ chối bình luận về những tin đồn "phim giả tình thật" của anh với bạn diễn Kristen 20 tuổi đã khiến các cảnh âu yếm của họ thoải mái hơn.

Robert bị Kristen "phũ phàng" đẩy ra khi anh chàng tiến lại gần hôn cô trên sân khấu. Ảnh: AFP.

Anh chàng bẽn lẽn nói: "Tôi đoán nhiều người thích các câu chuyện kiểu này. Họ muốn mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ diễn ra như phim Chạng Vạng. Sự thật là... tôi chỉ ước mình có thêm vài giờ để... ngủ ngày hôm nay để mà có thể nghĩ ra một câu trả lời hay hơn sau đó. Lúc nào tôi cũng thấy mình như kiệt sức".

Theo Quỳnh Chi (Ngôi sao)