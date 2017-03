Hồng Nhung: May mắn vì được sống trong tình yêu

- Ở tuổi của chị, phụ nữ đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự lão hóa nhưng chị vẫn giữ được vẻ đẹp như chưa từng có vết thời gian. Chắc hẳn chị phải có bí quyết gì đó để lưu giữ vẻ thanh xuân của mình chứ?

Tất cả phụ nữ đều muốn vẻ ngoài của mình trẻ trung hơn so với tuổi thực. Tuy nhiên, chúng ta không thể đi ngược lại với quy luật thời gian khắc nghiệt. Năm tháng trôi qua ít nhiều cũng làm cho vẻ ngoài thay đổi, đó là chuyện bình thường. Với tôi, sắc thái của người phụ nữ mới là quan trọng nhất bởi nó thể hiện tinh thần và sức khỏe. Tôi luôn chú ý đến hai yếu tố này, đặc biệt là sức khỏe. Tôi chú tâm đến việc chăm sóc sức khỏe từ rất lâu rồi. Chính vì thế, một ngày của tôi mất nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao. Người Anh có câu “no pain, no gain”, nghĩa là cái gì cũng phải bỏ công sức mới có thành quả. Riêng với việc chăm sóc sức khỏe tôi rất chịu khó đầu tư, cả về sức lực và ý trí.



Ngoài ra, chế độ sinh hoạt điều độ sẽ giúp cho người phụ nữ không bị xuống sắc. Mặc dù đi hát về rất khuya nhưng tôi không bao giờ ăn đêm hay la cà quán xá. Tất cả điều đó sẽ thể hiện ngay trên làn da, tức là nó không có vẻ mệt mỏi, mắt không có quầng thâm. Bên cạnh đó, tôi còn chăm chút đến việc giữ ẩm và làm sạch làn da. Mặc dù công việc phải sử dụng mỹ phẩm nhiều nhưng tôi luôn cố gắng hạn chế lạm dụng và chỉ sử dụng khi cần thiết. Tuy nhiên, cũng có thể do may mắn thừa hưởng vóc dáng nhỏ nhắn của gia đình nên trông tôi trẻ hơn hơn so với phụ nữ cùng tuổi.