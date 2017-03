Hồng Nhung, Ngọc Oanh, Phương Mai dự Siêu mẫu châu Á 2009

Đây là lần thứ 5 cuộc thi Siêu mẫu châu Á diễn ra với sự so tài của các thí sinh đến từ: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Phlippines, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Việt Nam lần đầu tiên có đại diện tham dự.

Trang phục dạ hội của 3 người đẹp Việt Nam trong cuộc thi này sẽ do nhà thiết kế Hoàng Hải và Tiến Lợi đảm nhiệm. Trang phục áo dài truyền thống do nhà thiết kế Ngân An thiết kế. Hơn hai tháng qua, 3 thí sinh Việt Nam đã có những buổi trau dồi thêm phong cách trình diễn với siêu mẫu Hạ Vy.

Người đẹp Nguyễn Hồng Nhung cho biết đã thảo luận với Ngọc Oanh và Phương Mai và cùng thống nhất sẽ mang ô mai, những bưu thiếp in hình danh lam thắng cảnh của Việt Nam nói chung, Hạ Long nói riêng để làm quà tặng cho các thí sinh cùng tham dự Siêu mẫu châu Á 2009.

Người đẹp Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) 22 tuổi, là sinh viên tại chức ĐH Ngoại Thương. Cô cao 1m76, số đo 3 vòng 87-62-92, là người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2006. Năm 2008, Hồng Nhung tham dự Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 người đẹp nhất cuộc thi.

Nguyễn Ngọc Oanh - cô gái đến từ Thái Nguyên, 22 tuổi đang học Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Cô cao 1m77, số đo ba vòng 85-63-93, tham gia trình diễn thời trang chuyên nghiệp từ năm 2006. Nguyễn Ngọc Oanh từng thi Siêu mẫu toàn quốc 2008 và nằm trong Top 10 cuộc thi.

Nguyễn Phương Mai (Hà Nội) 20 tuổi, là sinh viên Đại học Rmit, cao 1m73, số đo 3 vòng 85-62-93, trở thành người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2007. Ngoài lĩnh vực thời trang, năm 2008, Phương Mai lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vai Anh Thúy trong phim 13 nữ tử tù của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.