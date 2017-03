Họp báo “hậu” Hoa hậu sáng 5-9: BTC “vượt rào trong sáng”, học bạ “giả” chờ thanh tra

Chiều 5-9: Thanh tra học bạ bị cho là giả Công an Đà Nẵng chưa chính thức vào cuộc điều tra. Trong một diễn biến khác, hôm qua (5-9), ông Phạm Sỹ Liêm - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung một lần nữa khẳng định học bạ của Thùy Dung như thông tin báo chí nêu chính là học bạ giả. Ông Liêm cho biết tất cả thầy cô giáo có tên trong học bạ đó đã chuyển trường và chuyển công tác ra khỏi trường Quang Trung. Và học bạ của các học sinh khác cùng lớp với Thùy Dung nay cũng không còn trong kho hồ sơ lưu trữ của nhà trường bởi các học sinh này đã rút hết học bạ khi ra trường. Em T. - một bạn học với hoa hậu Thùy Dung cho biết: “Em cũng hơi bất ngờ trước thông tin báo chí đăng tải trong mấy ngày qua. Thùy Dung chưa bao giờ bị đuổi học. Theo em, Dung là một người tốt, sống gần gũi với bạn bè. Dù học không khá nhưng Dung luôn cố gắng và học khá tốt môn tiếng Anh. Khi gần kết thúc học kỳ I năm lớp 12 thì bạn ấy xin nghỉ học và rút học bạ. Còn việc bạn có học ở đâu đó sau khi nghỉ ở trường và đã tốt nghiệp THPT hay chưa thì em không biết”. Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa cho biết theo quy định, con dấu giáp lai trong học bạ học sinh là do Sở GD-ĐT đóng dấu, sau đó chuyển về cho nhà trường. Trường có bao nhiêu học sinh thì Sở sẽ cung cấp đúng chừng đó số học bạ. Việc sử dụng học bạ không đúng quy định là do nhà trường chịu trách nhiệm. Liên quan đến việc xuất hiện một học bạ được cho là giả của hoa hậu, ông Hoa cho biết việc này Sở có biết. Đây là vụ việc lớn vì liên quan đến các thầy cô giáo, đến nhân thân của một con người nên Sở phải xác minh làm rõ. Ngay trong chiều qua (5-9), Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có cuộc làm việc với Trường THPT Quang Trung. Tuy nhiên, các phóng viên không được tham dự buổi làm việc này và kết quả cụ thể về cuộc làm việc này vẫn chưa được công bố. Chiều qua, tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an TP chưa có văn bản yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức từ các ngành liên quan. Tuy nhiên, Công an TP vẫn theo dõi để nắm bắt tình hình của vụ việc. Việc một tờ báo tung tin công an điều tra vào cuộc là chưa chính xác. M.SƠN - T.VŨ - H.KHÁ