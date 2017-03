Hợp đồng khởi nghiệp của ban nhạc The Beatles bán nửa triệu USD

Theo BBC, bản hợp đồng này được ký kết vào 1-10-1962 tại văn phòng của ông bầu Epstein ở Whitechapel , vài ngày trước khi The Beatles phát hành đĩa đơn đầu tay Love Me Do. Đây được cho là một trong những hợp đồng quan trọng nhất của ban nhạc huyền thoại này, là bệ phóng để đưa tên tuổi ban nhạc vươn ra thế giới và trở thành một huyền thoại.





Ban nhạc huyền thoại The Beatles. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là bản hợp đồng duy nhất được ký giữa người quản lý Brian Epstein với bốn thành viên ban nhạc khi ấy là John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr.

Năm 2008, bản hợp đồng đã được bán đấu giá tại một phòng trưng bày ở London, Anh với mức giá là 365.000 USD (hơn 8 tỉ đồng). Và giá trị của nó bây giờ đã tăng lên rất nhiều.

Bản hợp đồng khởi nghiệp của The Beatles bán với giá 500.000 USD. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo BBC, buổi đấu giá tại Anh ngày 29-9 còn rao bán vật dụng của các thành viên The Beatles như chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom V thuộc sở hữu của John Lennon, cây đàn piano mà John Lennon dùng để viết ca khúc Imagine, bản viết tay lời bài hát A day in the Life và mặt chiếc trống được in lên bìa album Sgt. Pepper.

The Beatles là ban nhạc rock của Anh hoạt động trong thập niên 1960. The Beatles đạt được rất nhiều thành tựu như giành tới 10 giải Grammy và một giải Oscar cho nhạc phim hay nhất, có tên trong danh sách Nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20 của tạp chí Time, họ cũng được nhắc tới là nghệ sĩ có số đĩa bán chạy nhất lịch sử với hơn 600 triệu đĩa đã bán trên toàn thế giới. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp The Beatles là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.