Hớp hồn khán giả bằng tuyệt kỹ 3D

Lượng phim ra rạp ngày càng nhiều, vì thế để có thể kéo khán giả đến rạp, ngoài một bộ phim hay về nội dung thì các nhà sản xuất phim quốc tế cũng phải đầu tư những công nghệ mới bộ phim của mình; để phim ngày càng chân thực và sống động hơn.

Chuẩn hình ảnh 48 hình/giây

The Hobbit phần đầu tiên trình chiếu trong tháng 12 vừa qua đánh dấu chuẩn âm thanh và hình ảnh mới của phim thế giới. Nếu loạt phim ba phần The Lord of The Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) của Peter Jackson từng làm cho khán giả điêu đứng vì những hình ảnh đẹp trong thế giới huyền ảo Trung Địa thì The Hobbit phần đầu cũng không thua kém. Bởi đây là bộ phim đầu tiên được áp dụng công nghệ điện ảnh tần số khung hình cao (High Frame Rate - HFR), cụ thể là 48 khung hình/giây.

Từ lâu nay, điện ảnh với thuật ngữ “24 khung hình trên giây” (24F/S) đã trở nên quen thuộc khán giả và đó cũng là tiêu chuẩn phổ biến. Tuy nhiên, những bộ phim 3D với chuỗi hình ảnh liên tục và nhiều cảnh chuyển động nhanh khi được trình chiếu với tần số 24F/S sẽ không rõ nét và khán giả sẽ khó tập trung vào bộ phim. Với chuẩn tần số 48F/S thì lượng hình ảnh được tăng lên gấp đôi. Việc tăng tần số khung hình đã giúp giảm những nhược điểm như nhòe hình, chớp nháy trong các bộ phim 3D. Từ đó, việc trải nghiệm một tác phẩm điện ảnh được nâng cao hơn rất nhiều. Chính vì đầu tư này mà The Hobbit đã lọt vào đề cử Oscar 2013 cho hạng mục Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và có khả năng sẽ thắng ở hạng mục này. Cũng cùng được đề cử ở hạng mục này là bộ phim 3D Life of Pi (Cuộc đời của Pi) của đạo diễn Lý An. Life of Pi không đột phá nhiều về công nghệ như The Hobbit nhưng đây là bộ phim chú trọng khai thác hiệu ứng 3D một cách hoàn hảo. 3D trong bộ phim này được đánh giá là sống động và mỗi cảnh 3D trong phim là mỗi bức tranh huyền ảo được ghép vào nhau.

Với Cirque du Soleil: Worlds Away, hứa hẹn khán giả tưởng như chạm vào các nhân vật và từng tiết mục xiếc thót tim của họ.

Tuyệt kỹ xiếc của James Cameron

Nhắc đến 3D thì không thể không nhắc đến bộ phim có công nghệ 3D đầu tiên và chuẩn nhất là Avatar (2009) của đạo diễn James Cameron. Và năm 2013, người ta rất trông chờ ở bộ phim 3D tiếp theo của James Cameron - Cirque du Soleil: Worlds Away (tạm dịch Gánh xiếc mặt trời: Vòng quanh thế giới - dự kiến ra rạp Việt Nam vào 22-2).

Để đưa một quyển sách không có nội dung theo kiểu nhân vật, lời thoại mà câu chuyện hoàn toàn thuần túy là tưởng tượng thành phim thì Lý An buộc phải dùng đến 3D tạo thành những khung cảnh đẹp cho bộ phim Life of Pi. Tương tự vậy, Cirque du Soleil là tên một đoàn xiếc nổi tiếng ở Canada. Những cảnh nhào lộn trong các tiết mục xiếc của họ luôn tạo ấn tượng với người xem, nhưng để đưa những tiết mục đó lên màn ảnh cho thật sống động là điều không hề dễ dàng. Chưa kể đến, Cirque du Soleil: Worlds Away không chỉ là câu chuyện của đoàn xiếc mà câu chuyện đi tìm tình yêu của cô gái Mia (diễn viên xiếc Erica Linz đảm nhiệm) trong hành trình đi tìm tình yêu đã mất. Hành trình của Mia qua nhiều vũ trụ khác nhau và James Cameron sẽ ứng dụng công nghệ 3D để tạo ra những thế giới kỳ ảo. Bộ phim sẽ là sự kết hợp giữa công nghệ 3D và những tác phẩm nghệ thuật xiếc, nhạc kịch, múa vượt ngoài những quy tắc xiếc thông thường do Cirque du Soleil biểu diễn.

Phim nhạc kịch thu tiếng trực tiếp Bộ phim nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ) vừa đoạt ba giải ở Quả cầu vàng 2013 cũng là bộ phim đánh dấu những thể nghiệm mới và thành công của nhà làm phim. Cameron Mackintosh - nhà sản xuất vở nhạc kịch đã cùng đạo diễn Tom Hooper phiêu lưu khi yêu cầu toàn bộ dàn diễn viên được hát trực tiếp trong quá trình quay. Micro của các diễn viên được giấu trong trang phục và các diễn viên hát với piano. Riêng phần đệm của dàn nhạc lên tới 70 người chỉ được thêm vào sau khi đóng máy quay. Chính việc thu tiếng thật đã giúp các diễn viên nhập vai rất tốt và khán giả được sống thật nhất với những cảm xúc, lời hát thật của nhân vật.

NAM THANH