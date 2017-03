Hotboy của Những nụ hôn rực rỡ

Năm 2008, khi vừa tròn 18 tuổi, Anh Tuấn tham dự cuộc thi Hot Vteen và giành được giải Phong cách tại cuộc thi này. Trong phần trình diễn tài năng, với giọng hát đĩnh đạc, chuyên nghiệp, Anh Tuấn được nhạc sĩ Giáng Son khuyên "Hai năm nữa em nên dự thi Sao mai Điểm hẹn".



Không chỉ hát hay, Anh Tuấn còn thử sức mình ở lĩnh vực điện ảnh. Từ một vai phụ trong Nhật ký vàng anh, niềm đam mê lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 đã trỗi dậy trong lòng cậu sinh viên Hà Nội. Nghe thông tin chương trình Nốt nhạc ngôi sao tuyển diễn viên cho bộ phim chiếu Tết của đạo diễn Dũng “khùng”, Anh Tuấn hăm hở tham gia. Hơn một tháng bị “nhốt” ở trường quay, nhớ nhà thật nhiều nhưng chàng trai lớn lên ở ngõ nhỏ Khâm Thiên vẫn rất vui vì đã có thêm nhiều bạn mới và học được rất nhiều những kỹ năng bổ ích từ vũ đạo (Biên đạo Tấn Lộc, Leon Quang Lê) hay thanh nhạc (ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Huy Tuấn)…

Cùng với Phùng Ngọc Huy, Lân Nhã, Ngọc Trai, Anh Tuấn là những thí sinh cuối cùng được chọn tham gia bộ phim chiếu Tết Những nụ hôn rực rỡ (do BHD sản xuất). Anh Tuấn tâm sự “Thực sự mình rất bất ngờ khi được chọn vào vai nam chính của bộ phim, có lẽ là do may mắn hơn các bạn thí sinh một chút thôi vì trong cuộc thi ai cũng đều tài năng, đều có cá tính và cũng rất dễ thương... Trong phim mình sẽ thủ vai một thành viên nhóm 4U, một boyband đang rất thành công nhưng vì vấn đề tình cảm mà xảy ra những xung đột nội bộ. Đó là một anh chàng rất đa cảm và càng đi sâu vào nhân vật lại càng cảm thấy có nhiều điều thú vị…”.



Khi bắt đầu biết mình sẽ được nhận vai chính trong phim, lại sánh vai cùng hai diễn viên nổi tiếng là Thanh Hằng và Minh Hằng, Anh Tuấn cảm thấy bị áp lực khá nhiều. Tuy nhiên thời gian 2 tháng học kịch bản, luyện tập vũ đạo và thể hình đã khiến Anh Tuấn tự tin lên rất nhiều. Câu tâm sự “Nếu cứ duy trì áp lực thì chỉ làm cho mình thêm tự ti, sẽ rất cứng trong diễn xuất. Cộng với những lời khuyên của đàn anh, đàn chị, dần dần những áp lực lúc ban đầu cũng tan hết. Mình chỉ còn quyết tâm làm thật tốt cơ hội mọi người đã giành cho mình”.

Hơn một tháng theo đoàn ra Cam Ranh làm phim để lại cho Anh Tuấn nhiều kỷ niệm. Resort Ngọc Sương, bối cảnh chính của phim là một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng nên khung cảnh còn khá hoang sơ và rất đẹp. Vì khu resort chưa hoàn chỉnh nên cũng gây không ít khó khăn trong sinh hoạt cho các thành viên của đoàn phim. Chỉ có 4-5 phòng nghỉ nên mỗi phòng phải ở tới 10 người, không internet, truyền hình thì sóng kém nên những lúc không phải tập, không phải diễn xuất, Anh Tuấn thường cùng các bạn đi câu tôm, câu cá…



Chàng trai Hà Nội không ngờ nhờ tham gia đóng phim mà ước mơ sống ở biển ngày nhỏ được kéo dài lâu như vậy. Tuy nhiên nước biển làm cho không chỉ Anh Tuấn và các thành viên khác đều bị ngứa và đen đi rất nhiều… Đóng phim của bác Dũng khùng cực nhưng vui lắm. Những nồi niêu, xoong chảo, chổi quét nhà… đều được trưng dụng làm dụng cụ âm nhạc. Cứ nghĩ đến những cảnh quay đó là Anh Tuấn không ngừng cười được. Trong phim này, Anh Tuấn sẽ yêu cô hầu phòng do Minh Hằng thủ vai. Ban đầu có hơi khớp một chút nhưng càng đóng Anh Tuấn và Minh Hằng càng ăn ý với nhau. “Những cảnh quay cuối cùng có cả cảnh mình và chị Minh Hằng hôn nhau nữa cơ. Hôn rực rỡ lắm” – Anh Tuấn cười láu lỉnh.

Trong phim Anh Tuấn cũng có nhiều cảnh đóng chung với chân dài Thanh Hằng. Nhớ nhất là cảnh đang khiêu vũ lãng mạn và tình tứ với Thanh Hằng thì Anh Tuấn phải ra tay đẩy Thanh Hằng xuống biển.“Thấy mình dã man gì đâu. Nhưng cũng có lý do của nó đấy chứ”.

Sau bộ phim, Anh Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định Nam tiến của mình. Theo kế hoạch, nhóm 4U của Anh Tuấn trong phim sẽ được bước ra ngoài đời. “Không biết sẽ trở thành một boyband hot như trong Những nụ hôn rực rỡ hay không nhưng đây sẽ là một nhóm nhạc gây nhiều bất ngờ đấy”. - Anh Tuấn tiết lộ.





