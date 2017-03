Hứa Vỹ Văn bị trộm "lột sạch"

Hứa Vỹ Văn cho biết, lần này anh ra Bắc theo lời mời đi diễn các tỉnh và trú tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 19/12, được nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn tối hôm sau tại Thái Bình, anh cùng bạn bè đi chơi và về khách sạn lúc 1h đêm, lên phòng online đến gần 4h sáng, nhắn tin cho bạn trước khi ngủ. Chàng ca sĩ của Ngày về tỉnh dậy khá trễ, tầm 12 giờ trưa, tìm điện thoại xem có ai gọi cho mình không thì tá hỏa khi cả hai điện thoại đều biến mất, máy ảnh bay hơi, bóp mở ra không còn đồng bạc nào, trong khi đó cửa vẫn khóa.

Quá choáng váng, anh chạy ngay xuống báo với khách sạn. Chủ khách sạn cho rằng lỗi là do Hứa Vỹ Văn sơ ý quên đóng cửa sổ. Nhưng anh khẳng định không có chuyện đó vì thời tiết Hà Nội rất lạnh, anh lại là người sợ ồn nên đóng cửa và kéo rèm cẩn thận. Ngạc nhiên nhất là khi anh quay trở lại phòng thấy cửa sổ mở toang. Anh bực bội: “Tôi rất bực mình, cảm giác mình bị gài bẫy. Cũng may, chứng minh nhân dân khách sạn giữ, vé máy bay để trong ví bị lục tung nhưng không mất. Nếu mất chắc tôi khỏi về Sài Gòn”. Công an quận Hoàn Kiếm đánh giá tổng thiệt hại của Hứa Vỹ Văn là hơn 15 triệu đồng.

Theo nhận định của "khổ chủ" thì kẻ trộm không thể từ ngoài đột nhập vào. "Khi tôi đi ngủ đã vào tầm 4h, trời đã gần sáng, nếu ai trèo vào phòng tôi chắc chắn người dân đã phát hiện ra”. Hứa Vỹ Văn cũng hài hước nhắn gửi đến kẻ vừa lột sạch tài sản của anh: “Ông bà vẫn nói, diễn viên, nghệ sĩ và ăn trộm, ăn cướp cùng một ông Tổ, nên dân đạo chích mà lấy của nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị Tổ phạt”.