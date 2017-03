Hùng tráng và bay bổng một chuyện tình

Theo truyền thuyết và sử cũ, Triệu Đà, vua nước Nam Việt tại xứ Phiên Ngung, nhiều lần sang đánh chiếm Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương đều bại trận. Triệu Đà nảy ra mưu kế kết tình thông gia khi hỏi cưới người con gái xinh đẹp của Thục Phán là nàng Mỵ Châu của An Dương Vương cho Trọng Thủy, con trai mình. Khi Trọng Thủy nắm được bí mật quân sự của Âu Lạc, Triệu Đà mang quân đánh chiếm nước này. Âu Lạc suy vong, trên đường tháo chạy, An Dương Vương được thần Kim Quy báo cho biết sự phản bội của con gái. Mỵ Châu chết đi nhưng mối tình đẹp giữa nàng và Trọng Thủy vẫn được nhắc đến muôn đời sau.