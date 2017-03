Hướng dẫn chụp ảnh về Hà Nội qua những ô cửa

(PL)- Vào 14 giờ ngày 17-12 tại Vietnam in Focus (46 Hàng Vải, Hà Nội), những người say mê nhiếp ảnh có đam mê chụp ảnh những ô cửa sẽ có cơ hội tham gia vào sự kiện “Doors, windows and arches”.

Sự kiện do dự án Vietnam in Focus tổ chức giúp những người tham gia sáng tạo nên những bức ảnh đẹp về Hà Nội. Những ô cửa sổ, cổng vào hay những cánh cửa lớn luôn là đối tượng yêu thích trong những bức ảnh và khuôn hình của nhiều nhiếp ảnh gia, nhất là ở giữa thủ đô Hà Nội, nơi còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ điển với nhiều phong cách độc đáo. Trong vòng hai giờ, các nhiếp ảnh gia tham gia sự kiện sẽ tập trung vào việc chụp những tấm ảnh liên quan đến cửa sổ, cửa ra vào và những mái vòm. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Colm Pierce, họ sẽ trao đổi và thực hành để tìm ra những góc máy, phối cảnh nhằm tạo ra những bức ảnh đẹp nhất. V.THỊNH