Hương Giang: "Tôi chưa tìm được lý do để lấy chồng"

Một giải thưởng phụ, lọt top 16 và liên tiếp lọt vào top những mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới trên một trang web chuyên về hoa hậu, cô đã bỏ lại sau lưng hình ảnh ngơ ngác của ba năm trước. Hương Giang tự tin, độc lập, muốn di chuyển cuộc sống liên tục. Với cô, Sài Gòn bắt đầu quá nhỏ. Cô khao khát một cơ hội làm việc tại nước ngoài…

Không có gì là thất bại!



- Cách đây khoảng nửa năm, hình ảnh của cô trên các trang báo mạng khá nghèo nàn, thậm chí rất cũ. Nhưng hai tháng nay, cô thực sự “phủ sóng”. Cô thấy chân dung mình trên báo thế nào?



- Thực sự thì cuộc thi Hoa hậu thế giới đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Sự tự tin, vui vẻ, không cố gắng tạo áp lực cho bản thân là bài học đáng giá nhất chứ không phải những giải thưởng và danh hiệu tôi nhận được về sau. Nhưng, đúng là việc lọt vào các Top bình chọn làm cho hình ảnh của tôi có sức nóng nhiều hơn. Vì thế nên việc “phủ sóng” cũng rất dễ hiểu. Nhưng, nếu tôi là nhà báo, tôi sẽ rất chán khi phải phỏng vấn một người như Hương Giang hiện tại. Vì tôi sống khá trầm, ít bạn bè, tuyệt đối không có tuyên ngôn gây sốc. Tôi cũng không nói chuyện đời tư và không bao giờ nói về những dự định quá xa. Tôi rất… chừng mực. Trong khi đó có rất nhiều người luôn tạo nên những cuộc ồn ào. Tôi quả là thua kém họ trong chuyện đó…



- Quay lại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009, cô đã được đánh giá rất cao và nhiều người tin cô sẽ vào top 5, nhưng rồi mọi thứ như chúng ta đã thất vọng. Cô có thấy đó là một thất bại?



- Tôi có buồn một chút. Còn thất bại thì không. Có gì đâu, tôi đã có được rất nhiều thứ từ nó mà, đừng nghĩ không đoạt giải thưởng lớn là đã thất bại.

- Có thông tin cho rằng, vì cô không chịu thỏa thuận với đơn vị đưa cô đi dự thi Hoa hậu thế giới, nên cô đã bị rớt khỏi Top 5. Có phải?



- Không có một gram sự thật nào trong đó cả. RASS không có quyền quyết định gì trong việc chấm giải và không có ai được lọt vào hậu trường cuộc thi. Người của RASS chỉ đến sát đêm chung kết mới có mặt. Việc một nhà thiết kế nói trên báo là có tới 5 người đi cùng và hỗ trợ tôi là không đúng, vì “luật chơi” của cuộc này là thí sinh phải tự lập, không có người đi kèm. Mà ngay cả khi tôi và phía công ty RASS có những thỏa thuận đi nữa, thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì, vì kết quả của cuộc thi hoàn toàn là do ban giám khảo, họ không can thiệp được.



-Dù sao đi nữa, việc được chú ý đặc biệt tại cuộc thi lần này đã là một thành công so với chính cô, một Hương Giang khá mờ nhạt tại Hoa hậu Việt Nam 2006 và một Hương Giang khiêm tốn tại Miss Vietnam Global 2009. Cô có tự hỏi, vì sao mình được chú ý?



- Vì tôi biết được thế mạnh của mình, đó là vẻ đẹp Á Đông, tôi không cố tỏ ra mình hiện đại theo vẻ đẹp Tây phương. Tôi có một chiều cao vừa chuẩn. Và tôi có sự tự tin, sự chín muồi của tuổi ngoài hai mươi. Rất nhiều hoa hậu của chúng ta đi thi trong tư thế vừa rời trường cấp ba ra thi hoa hậu thế giới, kinh nghiệm chưa có và họ bỡ ngỡ nhiều. Dù gì đi nữa thì kinh nghiệm đã cho tôi sự tự tin để thể hiện mình.



Không nói chuyện tình yêu!



- Ai là người ở bên cạnh cô trong những chuyến đi xa như vừa qua?



- Tôi đã quen với việc di chuyển một mình. Khi đi lưu diễn, nhiều khi các bạn cứ than, chẳng có ai đón ở sân bay, tôi rất ngạc nhiên, vì chưa bao giờ có ai đón tôi ở sân bay cả. Tôi thấy đó là sự tự do. Khi tôi thi Hoa hậu thế giới, có hai người bạn, một là chuyên gia makeup, một là nhà thiết kế ở Mỹ có giúp đỡ rất nhiều, họ chỉ dẫn cho tôi qua email và điện thoại, để tôi có thể làm tốt nhất mọi thứ. Ai cũng hỏi tôi có đi cùng người yêu không, tôi thấy không nhất thiết đi đâu cũng cần có người yêu ở bên.

- Thi thoảng, tôi hay gặp cô đi cùng một người đàn ông tại các trung tâm mua sắm. Người trong giới nói, đó là đại gia của cô, một doanh nhân kinh doanh bất động sản và cả… sòng bài nữa. Cô có thể chia sẻ?



- Tôi nghĩ lại, hình như mình không quen ai kinh doanh hai lĩnh vực đó. Tôi nào có yêu được đại gia. Tôi không nói chuyện tình yêu trên báo.



- Cô sợ tình yêu không bền vững? Hay vì cô chưa yêu thật lòng?



- Có nhiều người đã nói về tình yêu và rồi lại phải nói về chuyện chia tay người yêu trên báo. Tôi muốn nói về công việc, về những điều mà tôi nghĩ là có ích hơn cho tôi và bạn đọc của tôi.



- Trong mắt cô, một người đàn ông tốt là người như thế nào?



- Là người biết chia sẻ và biết lắng nghe, tạo cho tôi cảm giác bình yên.



- Hiện tại, người đàn ông đó đã đến bên cô rồi chứ?



- … (Im lặng và cười)



Tìm được lý do thì mới lấy chồng



- Cô vừa làm một việc khá ý nghĩa là tổ chức đám cưới cho mẹ mình. Cô có ý nghĩ như thế nào khi quyết định làm điều đó?



- Tôi đã lấy đi của mẹ hơn 20 năm tuổi xuân. Mẹ lo cho hai chị em lớn hết, rồi mới quay lại với mối tình đầu của mình. Bây giờ tôi lớn, tôi mới nghĩ được là mình không nên ích kỷ, chứ ngày nhỏ thì giữ mẹ lắm, sợ bị cho… ra rìa khi mẹ có hạnh phúc mới. Làm được cho mẹ một đám cưới ấm áp ngày đầu năm, tôi cũng thấy an lòng nhiều, và yên tâm hơn cho những tháng ngày xa nhà.



- Cô từng nói, khi nào tìm được lý do thì mới lấy chồng. Cô không tin vào hôn nhân? Và cô không nghĩ rằng, một người phụ nữ thì nên tìm cho mình một gia đình yên ổn và có những đứa con?



- Thực sự mà nói, tôi chưa tìm được lý do để lấy chồng, nếu chỉ vì có một người bố cho con mình hay vì cần phải có gia đình cho giống người khác thì thật không nên. Không nhất thiết là phải làm đám cưới thì mình mới có thể có con. Và cũng không nhất thiết cứ phải giữ những tín điều cũ, để rồi phải vất vả cả đời vì nó. Đừng kết hôn chỉ vì cần một tấm chồng, như vậy bi kịch trước sau sẽ đến…



- Nghĩa là cô sẵn sàng sinh con một mình?



- Tôi nghĩ điều đó bình thường. Nhưng tôi không nghĩ đến nó vào lúc này.



Sài Gòn quá nhỏ vì tôi mê di chuyển!



- Cô đang gặp điều kiện thuận lợi để bước ra môi trường làm việc quốc tế với nghề người mẫu. Đó có phải là điều cô mơ ước?



- Tôi đánh hụt một cơ hội cách đây 2 năm, khi Elite Hàn Quốc qua Việt Nam casting 3 người mẫu đi làm việc tại Seoul 3 tháng. Tôi đã rất sẵn sàng, nhưng hai người còn lại không dám xa gia đình, xa người yêu. Cuối cùng, vì hai người bỏ nên tôi cũng phải chịu cảnh ở lại. Tôi rất tiếc. Thế nên tôi sẽ tính chuyện mở rộng hoạt động của mình qua những môi trường khác. Nếu có show diễn quốc tế nào tại Việt Nam, tôi được tham gia và dồn hết sức mình, vì tôi muốn học hỏi tất cả những kinh nghiệm quý mà không phải khi nào mình cũng có cơ hội học tập.



- Huỳnh Phạm Ngọc và Kim Hồng có chia sẻ, chỉ cần bạn apply vào các model agency, cơ hội casting sẽ ngay lập tức đến, nghĩa là bạn hoàn toàn có cơ hội để làm việc tại Mỹ hoặc nước khác, dù có thể chỉ là người mẫu ảnh. Cô sẵn sàng chưa?



- Tôi đang chuẩn bị và sẽ làm việc khi nào thấy chắc chắn. Công việc tại Việt Nam đang thuận lợi, tôi sẽ không bỏ đi đến một nơi mà tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Tôi không thể bắt đầu lại. Tôi chỉ có thể chắc chắn là sẽ không bỏ bất cứ cơ hội nào khi thấy đó là cơ hội tốt.



- Mới đây cô bỏ thi Asian Fashion, có nghĩ đó là cơ hội tốt?



- Tại vì tôi bị trùng show, không bỏ được show ở Hà Nội. Một chút tiếc nuối. Nhưng tôi thấy Hà Anh hợp với cuộc thi này hơn tôi.



- Cô nghĩ thế nào về những người đẹp đa năng, tham gia rất nhiều lĩnh vực?



- Tôi rất hâm mộ chị Thu Hương và Thúy Hạnh, họ là những người đẹp nổi tiếng nhưng kinh doanh thành công bằng chính khả năng của mình. Tôi thích điều đó hơn và đó cũng là mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi trong tương lai. Còn tôi không thích sự đa năng trong nghệ thuật vì tôi thấy làm gì cũng cần chuyên nghiệp. Có cảm giác bây giờ chân dài nào cũng đi hát. Tôi tự thấy mình không hát được và cũng không thích điều đó. - Tôi đang chuẩn bị và sẽ làm việc khi nào thấy chắc chắn. Công việc tại Việt Nam đang thuận lợi, tôi sẽ không bỏ đi đến một nơi mà tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Tôi không thể bắt đầu lại. Tôi chỉ có thể chắc chắn là sẽ không bỏ bất cứ cơ hội nào khi thấy đó là cơ hội tốt.- Tại vì tôi bị trùng show, không bỏ được show ở Hà Nội. Một chút tiếc nuối. Nhưng tôi thấy Hà Anh hợp với cuộc thi này hơn tôi.- Tôi rất hâm mộ chị Thu Hương và Thúy Hạnh, họ là những người đẹp nổi tiếng nhưng kinh doanh thành công bằng chính khả năng của mình. Tôi thích điều đó hơn và đó cũng là mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi trong tương lai. Còn tôi không thích sự đa năng trong nghệ thuật vì tôi thấy làm gì cũng cần chuyên nghiệp. Có cảm giác bây giờ chân dài nào cũng đi hát. Tôi tự thấy mình không hát được và cũng không thích điều đó.

- Cô nghĩ sao nếu có một người chống lưng phía sau để tạo dựng hình ảnh Hương Giang thành đạt trên thương trường?



- Đã có nhiều người đề nghị tôi nhận vị trí giám đốc maketting cho công ty họ, tôi không phải làm gì cả, nhưng lương sẽ rất cao. Nhưng tôi không nhận lời. Tôi thích tự mình làm và có sự giúp sức của các cộng sự tin tưởng. Và cái gì cũng vậy, phải đi từng bước một mới bền và mới hiểu được khó khăn nó nằm ở đâu. Kinh nghiệm chúng ta học từng ngày và sự trải nghiệm không ai cho ai vay được.



- Thế nên cô hoàn toàn thoải mái khi đi làm bằng một chiếc xe máy bình dân trong khi các bạn diễn đều có xe hơi đưa rước?



- Tại vì tôi biết tôi thích điều gì. Trong lúc này tôi muốn tự lái chiếc xe hơi do mình làm ra.



- Năm 2010, cô có kế hoạch cụ thể gì không?



- Tôi sẽ tham gia công tác từ thiện xã hội nhiều hơn và sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh như vậy. Tôi cố gắng để vận động được nhiều người cùng chung tay với mình. Tôi không thích nói trước về những dự định, sợ bước không qua. Nhưng có thể, tôi muốn đi học thêm về truyền thông. Tôi không ở đâu được lâu. Tôi vào Sài Gòn 3 năm, kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty PL, giờ là một người mẫu tự do và hoạt động độc lập. Tôi bắt đầu thấy Sài Gòn trở nên nhỏ hẹp. Tôi muốn di chuyển và tôi thích đặt mình vào những thử thách như vậy. Làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp ở nước ngoài là một mơ ước của tôi…



- Cảm ơn Hương Giang!

