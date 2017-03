Hương Giang từ chối dự "Người mẫu châu Á"

Chia sẻ cùng PV, Hương Giang bày tỏ tiếc nuối khi phải bỏ qua giải thưởng Người mẫu hàng đầu châu Á. Cô là một trong 5 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu này. Cô gái Hải Dương giải thích: "Tôi được lịch trình từ hôm kia. Suốt 2 ngày nay cố gắng lắm cũng không sắp xếp được công việc để có mặt đúng ngày Ban tổ chức mời".

Á hậu Trần Thị Hương Giang. Ảnh: Quốc Huy.

Người đẹp cho biết, tháng 2 cô bận tham gia chương trình từ thiện Tết An Bình. Ngày 2 và 3/2, Hương Giang sẽ có mặt trong chuyến đi hỗ trợ người dân Quảng Nam dịp Tết. Tối 7/2, Á hậu xuất hiện trong đêm từ thiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội để làm tổng kết cho chương trình này. Cô cho biết, do phía tổ chức không cho phép có mặt trễ 2 ngày so với lịch trình quy định, nên cô đành gác lại cơ hội tranh giải để tham gia hoạt động xã hội có ý nghĩa trong nước.

Bà Thúy Hạnh, đại diện đơn vị gửi đề cử của Việt Nam tham dự Fashion Asia Award, xác nhận tin này. Nữ giám đốc điều hành Elite VN tiếc rẻ: "Tôi thật sự tiếc khi Hương Giang không cân nhắc được vinh dự lớn này. Đây không chỉ là cơ hội lớn để người đẹp VN trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, mà còn góp phần quảng bá, đưa thời trang nước nhà tiếp cận tầm chuyên nghiệp của quốc tế".

Đẹp Fashion Show 8 tranh giải Sự kiện thời trang hàng đầu châu Á trong năm. Ảnh: K.H.

Thúy Hạnh cũng cho biết, Elite VN đã làm việc với Ban tổ chức sáng nay để xin thay thế một đề cử khác. Trong trường hợp xấu nhất, Việt Nam sẽ không tham dự tranh giải hạng mục Người mẫu xuất sắc. Ngoài đề cử của Hương Giang, VN còn tham gia tranh giải Sự kiện thời trang hàng đầu châu Á trong năm, với chương trình Đẹp Fashion Show và Địa điểm du lịch hàng đầu Châu Á 2009 với đề cử là khu resort Nam Hải (Quảng Nam).

Thời trang châu Á (Fashion Asia Award) được tổ chức lần đầu tiên với sự hợp tác của giới truyền thông và các học viện nghệ thuật của hơn 13 nước ở khu vực. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 8/2 tại studio Đại học Truyền thông Triết Giang. Chương trình được truyền hình khắp châu Á.

Theo Kiến Huy (VNE)