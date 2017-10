Hương Lan đặt nhiều câu hỏi khi được mời sô tại TP.HCM

Chiều 4-10, ban tổ chức chương trình The Master of Symphony đã công bố chương trình năm nay mang chủ đề Hương sắc Việt Nam. Đây là mùa The Master of Symphony lần thứ ba và là mùa đầu tiên ca sĩ Hương Lan nhận lời tham gia chương trình.



Ca sĩ Lệ Quyên, Cẩm Vân cũng là hai gương mặt lần đầu tham gia The Msater of Symphony

Theo chia sẻ từ đạo diễn Cao Trung Hiếu, Tổng đạo diễn chương trình, thì: “Chủ đề Hương sắc Việt Nam với sáu ca sĩ: Hương Lan, Cẩm Vân, Ý Lan, Hồng Nhung, Thu Phương và Lệ Quyên sẽ chia làm hai mảng màu âm nhạc trong chương trình.

Cụ thể, mảng ca khúc quê hương trữ tình sẽ do Hương Lan, Ý Lan và Lệ Quyên thể hiện và mảng nhạc nhẹ thập niên 80 trở về sau sẽ do ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung và Thu Phương phụ trách. Những phần mới mẻ trong âm nhạc của hai mảng này sẽ được bàn tay của nhạc sĩ Hoài Sa và Trần Nhật Minh thực hiện. Cụ thể, mảng ca khúc quê hương trữ tình sẽ được phối mới lại cùng dàn nhạc mang âm hưởng giao hưởng nhiều hơn”.





Ca sĩ Hương Lan không đặc vấn đề về âm nhạc khi thương lượng chương trình

Trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc ca sĩ Hương Lan sẽ hát nhạc quê hương trữ tình theo đúng kiểu Hương Lan như cũ hay sẽ hát theo bản phối mới? Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết: “Với chị Hương Lan khi êkíp đặt vấn đề thì chị đặt lại nhiều câu hỏi; điều này cũng tương tự như chị Cẩm Vân, cả hai nghệ sĩ này rất khó nhận lời tham gia. Chị Hương Lan đã hỏi trang phục như thế nào, phối cảnh sân khấu, sắp xếp vị trí trong sô ra sao, thời gian đi lại… nhưng hoàn toàn không đề cập ca khúc khi tôi nói rằng người phụ trách sẽ là nhạc sĩ Hoài Sa và Trần Nhật Minh. Điều này chứng tỏ rằng các ca sĩ rất an tâm để hai người này tự chọn bài hát cho họ, có sự tin tưởng êkíp và chính họ chờ đợi trình diễn trong chương trình như thế nào. Khi nhận được lời đồng ý của chị Hương Lan thì chúng tôi có nhiệm vụ làm sao giọng hát của chị Hương Lan được tôn vinh trong dòng nhạc này. Cách đặt nhạc nhẹ hay giao hưởng vào dân gian trữ tình cũng là cách làm mới”.





Ngoài bolero, ca sĩ Lệ Quyên sẽ hát một bản nhạc trẻ chưa bao giờ cô trình diễn

Tiếp lời đạo diễn Cao Trung Hiếu về việc làm mới dòng nhạc trữ tình quê hương, ca sĩ Lệ Quyên khẳng định: “Những giai điệu bolero hay dân ca thường được nghe theo lối hòa âm cũ nhưng thực tế đôi khi hòa âm mới không chi phối được câu hát và người hát. Đặc biệt của dòng nhạc này hòa âm không thể dẫn người nghe theo hướng mới. Trữ tình, bolero là kinh điển của người Việt, ngay bản thân tôi là thế hệ trẻ nhưng đã nghe từ bé nên không thể thay đổi; thế nên tôi tin sự khéo léo của êkíp sẽ đưa những màu sắc cổ nhưng mới hơn cho bản nhạc. Tôi và cô Hương Lan sẽ trên chuẩn mực quê hương trữ tình nhưng bay trên bản hòa âm phóng khoáng”.





Nhạc trưởng Trần Nhật Minh không thấy khó khăn khi phối mới nhạc quê hương trữ tình bởi anh từng có kinh nghiệm phối Q Show của ca sĩ Lệ Quyên

The Master of Symphony năm nay là mùa thứ ba của chương trình sau hai năm liên tục 2015 và 2016 khá thành công. Chuỗi chương trình này đã đưa những tên tuổi ca sĩ nhiều thế hệ đến với khán giả Sài Gòn: Tuấn Ngọc, Ý Lan, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Trần Thu Hà, Tùng Dương, Uyên Linh...



Chương trình năm nay sẽ diễn ra liên tiếp trong ba đêm 10, 11 và 12-11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).