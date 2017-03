Hương Tràm công chúa đã tỉnh giấc!

Hương Tràm được bạn diễn công kênh sau ca khúc Queen of the night trong đêm chung kết - Ảnh: T.T.D.

Không nằm ngoài dự đoán, Hương Tràm đã bước lên bục cao nhất của Giọng hát Việt trong đêm 13-1 bằng sự tán thưởng và gật đầu của số đông khán giả.

Cũng giống như lời ca khúc Queen of the night (Nữ hoàng trong đêm) mà Hương Tràm đã thể hiện trong đêm chung kết quyết định: I’ve got the stuff that you want/ I’ve got the thing that you need/ I’ve got more than enough to make you drop to your knees (Tôi đang có thứ mà bạn mong ước/Tôi đang có điều mà bạn thấy cần/Tôi còn có nhiều, nhiều hơn thế, đủ làm cho bạn phải quỳ gối trước tôi), cô bé 17 tuổi này có nhiều thứ đủ để làm người khác ước ao!

Nếu so sánh với nhiều ca sĩ cùng lứa, thậm chí cả những người đã đi hát lâu năm, Hương Tràm có những lợi thế đặc biệt. Bố vốn là một nghệ sĩ hát dân ca (hiện là phó giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An), anh trai đang là sinh viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội, chuyện Hương Tràm mê hát và hát hay từ bé đã trở thành chuyện "dĩ nhiên phải như thế". Nhưng điều bất ngờ mà chưa ai trong gia đình nghĩ đến là có một ngày, cô bé con vốn chỉ biết chuyện học hành, vui chơi, thậm chí cả việc nhà cũng ít khi phải đụng chân tay, lại trở thành một cái tên được khán giả cả nước biết đến.

Ngay sau khi vòng giấu mặt kết thúc, với "hiệu ứng" chưa từng có từ khán giả, cha mẹ từng lo lắng khuyên Tràm "quay về học tiếp thôi con ơi!". "Nhưng leo lên lưng cọp rồi thì phải cưỡi, lúc đấy mọi người chỉ còn biết động viên em ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe ổn định" - Tràm kể.

Nói về biệt danh "công chúa" Hương Tràm, cô bé chỉ cười, lắc đầu quầy quậy: "Em không thế đâu ạ!". Ngay khi chưa đăng quang, hằng ngày các trang báo mạng đã không ngừng săm soi việc ba đưa đón Tràm bằng xe hơi ra sao, "nghi án" tình cảm với Bùi Anh Tuấn - một thí sinh khác của Giọng hát Việt - thế nào? Hệ lụy của sự nổi tiếng khi còn quá trẻ là bài học đắt giá đầu tiên mà Tràm thấm thía. "Tính em vốn bộc trực, thẳng thắn, nhiều khi vào trong rạp xem phim muốn cười thật to nhưng không dám, sợ khán giả nhận ra. Sự nổi tiếng ban đầu cho người ta sự thích thú, rồi không thích và giờ là...".

Nhưng dĩ nhiên ngoài những chuyện bên lề, điều không thể chối cãi là Tràm có một giọng ca đẹp, đầy cảm xúc. Vinh quang vẫn còn đang lấp lánh xung quanh cô gái nhỏ nên còn quá sớm để khẳng định một điều chắc nịch nào đó về Tràm. Nhưng nếu vẫn giữ được sự trong sáng ấy, bản lĩnh sân khấu ấy, Hương Tràm sẽ còn tiến xa và tỏa sáng như những gì cô bé đã làm được suốt chặng đường Giọng hát Việt!

Hồn nhiên như Tràm! Vẫn với giọng cười sảng khoái, hơi có chút ồm ồm nam tính và nét tươi tắn, trẻ trung, Hương Tràm đã chia sẻ thêm những điều rất gần gũi, đời thường mà trên sân khấu ít có cơ hội bộc lộ... * Ba là cán bộ, gia đình lại có truyền thống và điều kiện để bạn tham gia nghệ thuật, rồi lại được trời phú cho một chất giọng đặc biệt..., Hương Tràm có thấy mình quá may mắn? - Em không phủ nhận điều đó! Hay nói đúng hơn em là người cực kỳ may mắn. Nhưng may mắn chỉ đến trong một thời điểm nhất định nào đó thôi. Cũng giống như có nhiều người hỏi em: đi hát có vướng bận chuyện kinh tế không? Em cũng thừa nhận hiện tại thì không! Nhưng chắc chắn khi đã chọn con đường rõ ràng để phát triển sự nghiệp riêng, rời xa vòng tay gia đình và phải tự thân nỗ lực thì chuyện kinh tế tất nhiên rất quan trọng. Em chỉ đang muốn tận hưởng những ngày tháng cuối cùng được sống trong sự may mắn đó. TP.HCM đang vẫy gọi em, có thể đây sẽ là mảnh đất em chọn để phát triển sự nghiệp. * Quán quân của Giọng hát Việt sẽ mở ra nhiều cơ hội hiếm có, Hương Tràm đã có dự định cụ thể nào sau cuộc thi? - Giọng hát Việt thi tuyển đúng lúc em vừa đủ tuổi để tham gia một cuộc thi ca hát nên em đến với sân chơi này bằng tất cả sự nhiệt tình, bỡ ngỡ, ngẫu nhiên và hoàn toàn không hề tính toán là mình sẽ đạt được kết quả như thế nào, sẽ phát triển sự nghiệp ra sao... Cho nên điều em nghĩ đến nhiều nhất bây giờ là chuyến đi Hàn Quốc sắp tới cùng top 4 Giọng hát Việt. Sau hơn mười tháng thi tài khá căng thẳng thì đây có lẽ là kỳ nghỉ em mong chờ đã lâu. Nghĩ đến việc sẽ được gặp hàng loạt ngôi sao Hàn nổi tiếng như SNSD, DBSK... là tự nhiên em phấn khích. Kế hoạch gì xin tạm dừng sau chuyến đi xả hơi này!

Theo MINH TRANG (TTO)