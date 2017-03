Hương Tràm đoạt chức quán quân Giọng hát Việt 2012

HLV Thu Minh và Hương Tràm (phải) trong phút đăng quang. - Ảnh: Gia Tiến.

"Tôi đang tận hưởng những ngày tháng máy mắn. TP.HCM đang vẫy gọi tôi và có thể đây là mảnh đất tôi chọn để phát triển sự nghiệp", Hương Tràm nói với PV. Cô cũng tiết lộ sau cuộc thi Giọng hát Việt sẽ cùng Đinh Hương, Kiên Giang và Xuân Nghi sang Hàn Quốc "xả hơi".

Cuộc tranh tài quyết liệt giữa 4 "chiến binh" xuất sắc nhất của bốn HLV Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng diễn ra khá hấp dẫn trong đêm chung kết. Hương Tràm hát lại Trên đỉnh Phù Vân theo một phong cách hoàn toàn khác khiến các nghệ sĩ đến xem đêm diễn phải đứng dậy vỗ tay. Cô cũng thành công khi song ca với chính HLV Thu Minh bài Đường cong. Đặc biệt, ca khúc Queen of the night mà Hương Tràm trình bày báo hiệu chính cô sẽ trở thành "nữ hoàng trong đêm" chung kết.

Đinh Hương có phong thái tự tin làm không ít khán giả “phát cuồng” khi xuất hiện. Xuân Nghi xuất hiện lộng lẫy trong ca khúc All by my self. Kiên Giang hát khá tốt ca khúc Cám ơn mẹ (sáng tác Đức Trịnh) và thỏa lòng mong muốn của anh: “gửi lời cám ơn chân thành đến bố mẹ. Ngay từ bé, bố mẹ đã cho tôi được cơ hội tiếp xúc với âm nhạc khi cho tôi tham gia theo học những lớp sinh hoạt tại nhà thiếu nhi, các lớp học hát".

Những gì mà khán giả chứng kiến qua truyền hình đêm 13-1 là các màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng phía sau hậu trường những tiết mục ấy là "nỗi niềm thầm kín" của mỗi thí sinh. Như Kiên Giang cho biết anh "không quá đặt nặng chuyện thắng thua vì được xuất hiện trong đêm thi chung kết đã là một may mắn quá lớn”. Như Xuân Nghi và Đinh Hương đầy khao khát vươn đến đỉnh cao. Và Hương Tràm thể hiện bản lĩnh khi bước ra sàn diễn với áp lực lớn vì được nhiều người "đoán trước" là sẽ đoạt giải.

Mỗi thí sinh đã lần lượt thể hiện 3 ca khúc: một tiếng Anh, một tiếng Việt và một ca khúc hát cùng với HLV của đội mình.

- Hương Tràm: Song ca cùng HLV Thu Minh ca khúc Đường Cong, ca khúc tiếng Việt là Trên đỉnh Phù Vân - một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, gắn liền với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh từ năm 1997. Ca khúc tiếng Anh là Queen of the night (Whitney Houston).

- Xuân Nghi: Song ca cùng HLV Đàm Vĩnh Hưng ca khúc Không thể và có thể. Ca khúc tiếng Anh là All by my self và đặc biệt ca khúc tiếng Việt là bản Dạ cổ hoài lang nổi tiếng của soạn giả Cao Văn Lầu.

- Kiên Giang: song ca cùng Trần Lập ca khúc Đường đến vinh quang, ca khúc tiếng Việt là Cám ơn mẹ, và ca khúc tiếng Anh là Bohemian Rhapsody (sáng tác: Freddie Mercury của ban nhạc Queen).

- Đinh Hương: Song ca cùng HLV Hà Hồ ca khúc Fighter (Christina Aguilera). Ca khúc tiếng Việt là Tôi là ai và ca khúc tiếng Anh là Words (Bee Gees).

Theo MINH TRANG (TTO)