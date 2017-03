Hương Tràm khiến khán giả phát cuồng

Giám Khảo The Voice nhận xét thiếu sắc bén. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.



Theo Hoàng Dung (VNE)



Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice là cuộc tranh tài giữa đội Thu Minh và Trần Lập. Ở vòng Đối đầu, khán giả chen lấn, xô đẩy nhau để được vào trường quay nghe thí sinh hát trực tiếp, đến vòng thi này cảnh tượng đó không còn diễn ra. Tuy nhiên, khán giả vẫn lấp đầy khán phòng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM).Hương Tràm thử sức với ca khúc Anh đình đám của Hồ Quỳnh Hương. Cô gái 17 tuổi làm mọi người kinh ngạc khi xử lý tròn trịa những đoạn cao và trầm thuộc dạng khó của bài. Ngoài ra, cô còn thổi vào ca khúc những cảm xúc mãnh liệt. Hồ Ngọc Hà thốt lên: "17 tuổi mà hát dã man như thế này sao?".Cùng những tiếng vỗ tay giòn giã, Mr. Đàm kết luận: "Em sẽ là đối thủ cuối cùng đấu với đội của anh".Thu Minh lập tức nhắc nhở học trò của mình rằng đàn anh Đàm Vĩnh Hưng có thể hết lòng mến mộ Hương Tràm chứ cô thì không. Thế nên điều cô gái Nghệ An cần lưu ý nhất là không được ngủ say trong chiến thắng mà ngừng nỗ lực hay đấu tranh với các đối thủ khác.Nếu Hương Tràm của đội Thu Minh làm khán giả bùng nổ cảm xúc thì Kim Loan của đội Trần Lập khiến sân khấu "nóng" hừng hực bởi giọng ca máu lửa trong ca khúc Và ta đã thấy mặt trời. Thí sinh lớn tuổi nhất của Giọng hát Việt 2012 khoe giọng hát mạnh mẽ, khỏe khoắn. Cô khiến cho Đàm Vĩnh Hưng đứng dậy khỏi ghế để lắc lư. “Các cô nội trợ thì... không có cửa luôn. Còn các ca sĩ trẻ thì phải 'ớn càng' với bạn", anh nói.Trúc Nhân của đội Thu Minh tiếp tục khiến mọi người phải lắc lư theo tiết tấu mà anh tạo ra từ hát và nhảy. Anh chọn hát ca khúc Chain of fools của Aretha Franklin và khuấy động sân khấu bằng cả con người tự nhiên của mình. Dù vậy, nam thí sinh chưa làm huấn luyện viên khó tính của anh thỏa mãn. Thu Minh cho rằng Trúc Nhân quên đi những đoạn phiêu ấn tượng và có thể làm tốt hơn nữa. Tiết mục của nam thí sinh này tạo nên cái kết đẹp cho đêm thi.Một số giọng ca nổi bật của các vòng thi trước có vẻ đuối khi hát live trên sân khấu trong vòng Liveshow đầu tiên này.Bảo Anh xuất hiện xinh đẹp với gương mặt thiên thần và một giọng hát nhẹ nhàng khi thể hiện ca khúc Everytime. Bài hát, vốn đóng đinh tên tuổi Britney Spears, dường như là sự lựa chọn quá sức đối với Bảo Anh. Nhược điểm phát âm tiếng Anh không chuẩn lộ rõ ngay từ những câu mở đầu. Cô chưa đẩy được tiết tấu của bài hát đến đoạn cao trào khiến người nghe cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, ngoại hình xinh đẹp của Bảo Anh là một lợi thế khi các thành viên ban giám khảo liên tục khen cô quá nổi bật trên sân khấu.Thủy Đặng từng gây ấn tượng ở vòng Giấu mặt với chất giọng trầm khàn nhưng đêm qua cô hát chưa thật sự cảm xúc trong ca khúc Chuyện tình (sáng tác Anh Quân) vốn đã quá quen thuộc qua tiếng hát Mỹ Linh. Dù cố gắng phiêu và thể hiện những nốt cao khá tốt, nữ thí sinh vẫn bị phô ở nhiều đoạn.Ngân Bình lựa chọn Còn ta với nồng nàn gắn liền tiếng ca Quang Dũng. Phần trình diễn này là sự khám phá chính bản thân đầy mới mẻ của cô gái sở hữu thân hình bụ bẫm, dễ thương. Tuy nhiên, cô chọn bài hát quá an toàn, thiếu sự đột phá. Hồ Ngọc Hà nhận xét, Ngân Bình đã cố gắng rất nhiều nhưng “độ sâu vẫn chưa tới”.Đêm qua, các huấn luyện viên cũng nhận xét quá cẩn trọng, thiếu đi sự sâu sắc, bén nhọn như các vòng trước.Nguyễn Kiên Giang chọn bài hát mang hơi hướng cổ điển Mama của Il Divo. Anh có giọng hát lạ nhưng cách phát âm tiếng Anh không chuẩn. Bản thân Trần Lập cũng phải thừa nhận: "Giang nhập cuộc chơi không được hoàn hảo như dự định". Thế nhưng Hà Hồ vẫn an ủi: “Cám ơn bạn đã có một phần mở đầu ngọt ngào và đầy ý nghĩa.Tôi thật sự đắm chìm trong bài hát và giọng ca của bạn. Điều tôi thích nhất ở bạn là những quãng trầm, Nó rất trầm và vang. Tôi rất thích sự thông minh của bạn khi xử lý phần kết thật trầm ấm”.Bảo Anh hoàn toàn sa sút phong độ nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn cố tình không nhận xét đến giọng hát mà toàn khen về ngoại hình của cô: “Mỗi một vòng, em đẹp lên thấy rõ.Đây là một điều có lợi cho một người bắt đầu thành một ca sĩ, có lợi hơn nữa khi trở thành một ngôi sao. Em có nụ cười, lúm đồng tiền, vóc dáng, ánh mắt đẹp. Tất cả đều đẹp". Nam ca sĩ chỉ chốt lại về giọng hát Bảo Anh: "Em sở hữu một giọng hát ngọt ngào".Dương Trần Nghĩa chọn ca khúc Bay và thể hiện theo phong cách acoustic. Anh hát mới mẻ nhưng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Nhiều người cho rằng anh đã "phá nát" bài hát của Thu Minh khi không thể hiện được cao trào. Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành lời có cánh: “Em là một trong những nam thí sinh được lòng khán giả nhiều nhất.Em cầm chắc chiếc vé vào vòng trong”.Sau vòng thi này, sẽ có hai thí sinh trong mỗi đội được khán giả chọn lựa, hai thí sinh được huấn luyện viên chọn. Ba thí sinh còn lại của mỗi đội sẽ phải đấu với nhau để giám khảo chọn thêm một người nữa vào vòng trong.Liveshow 2, phát sóng vào 21h20, ngày 30/9, trên VTV3.