Hữu Luân sẽ kiện Bộ GD-ĐT

Phóng viên: Được biết, thư khiếu nại về việc bị tước bằng thạc sĩ của ông gửi Bộ GD-ĐT từ ngày 22-4-2010. Có phải vì không được giải quyết nên ông quyết định kiện ra tòa hành chính?

- Nghệ sĩ Hữu Luân: Đúng! Tôi gửi thư khiếu nại của mình đến Bộ GD-ĐT từ ngày 22-4-2010, đến nay không hề nhận được phản hồi nào về việc này. Ngày 20-5-2010, nhân đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM ra Hà Nội họp, với tư cách của một công dân, tôi đã gửi hồ sơ khiếu nại của mình đến đoàn, đề nghị họ tham khảo và có tiếng nói với Bộ GD-ĐT.



Ngày 3-6-2010, tôi nhận được thư của Thanh tra Bộ GD- ĐT, thông báo rằng họ đã nhận hồ sơ của tôi do đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM chuyển đến ngày 27-5-2010, hồ sơ của tôi đủ cơ sở để thụ lý và họ sẽ giải quyết vấn đề sau khi nghiên cứu vụ việc. Vì dựa trên ngày Thanh tra Bộ GD-ĐT thông báo đã nhận hồ sơ là 27-5, tôi phải chờ qua 45 ngày mà vẫn không được giải quyết nên mới chính thức khởi kiện theo luật định!

- Có. Đầu tiên, có một người gọi điện cho tôi, bảo rằng họ đại diện cho Thanh tra Bộ GD-ĐT, mời tôi đến văn phòng đại diện của bộ ở TPHCM để “trò chuyện”. Tôi đã từ chối vì không chấp nhận cách làm việc qua điện thoại. Theo tôi, để giải quyết một đơn thư khiếu nại được gửi công khai, Thanh tra hoặc Bộ GD-ĐT cũng phải có công văn hoặc thư mời công khai thì tôi mới đến.



Sau khi tôi trả lời như thế thì tối hôm ấy, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học - Bộ GD-ĐT, gọi điện thoại với tư cách “cá nhân” để hỏi han và “chia sẻ” với tôi về nội dung thư khiếu nại. Bà cũng nêu câu hỏi: “Giả sử Bộ GD-ĐT giữ nguyên quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và công trình nghiên cứu sinh của ông, nhưng lại cấp bằng đại học cho ông, để ông học lại cao học, ông có đồng ý không?”.



Tôi đã trả lời “không” và bảo thư khiếu nại của tôi là phản đối quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và công trình nghiên cứu sinh của mình, không phải khiếu nại chuyện bằng đại học. Chuyện bằng đại học, tôi đã khiếu nại nhiều năm trước rồi. Hơn nữa, tôi học cao học là học thật, học đầy đủ thì làm sao đồng ý với đề nghị vô lý là học lại được?



- Theo thư mời làm việc, trưa 20-7, tôi đã gặp Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Trúc tại văn phòng bộ ở Hà Nội. Ông Trúc cho tôi xem tờ dự thảo quyết định của Bộ GD-ĐT về giải quyết khiếu nại của tôi (đã được in ra nhưng chưa có chữ ký, chưa đóng dấu).



So với quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và công trình nghiên cứu sinh của tôi ban hành vào tháng 4-2010, quyết định này ghi thêm một lỗi nữa thuộc về Bộ GD-ĐT! Như thế, có 4 lỗi thuộc về 4 đơn vị của Nhà nước và một lỗi quy cho cá nhân tôi. Lỗi của tôi do thanh tra bộ đánh giá là “thiếu trung thực” vì học cao đẳng mà xưng là học đại học!?



. Ông có thừa nhận lỗi của mình như đã ghi trong quyết định dự thảo này?



- Tôi thấy mình bị xúc phạm nặng nề về đánh giá này. Việc tôi học chương trình đại học nhưng lại bị cấp giấy tốt nghiệp cao đẳng là do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM giải quyết “chữa cháy” sau này cho lớp chúng tôi vì có những khúc mắc, chồng chéo vào thời đó, hoàn toàn không phải lỗi do chúng tôi.



Trong quá trình học cao học, tôi đã nhiều lần làm đơn xin hợp thức hóa bằng đại học chuyên tu thuộc Trường Nghệ thuật Sân khấu II, nộp bổ sung bằng cử nhân Anh văn của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, học thêm 280 tiết chương trình đại học chính quy. Tất cả đều có giấy tờ chứng minh. Vậy thì tại sao lại kết luận tôi thiếu trung thực? Tôi không đồng ý với cách đánh giá trên!



. Trước phản ứng của ông, thanh tra Bộ GD-ĐT cũng không đưa ra hướng giải quyết nào khác?



- Trong buổi làm việc này, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng nhắc lại việc sẽ cấp bằng đại học cho tôi và đề nghị: “Hãy cứ chấp nhận như thế. Còn việc kia từ từ giải quyết”. Thật buồn cười! Một việc ảnh hưởng đến cả danh dự, sự nghiệp, cuộc sống của một con người mà giải quyết như thế chẳng khác gì đem kẹo nhử trẻ con! Tôi đã trả lời rằng việc chấp thuận cấp bằng đại học chuyên tu cho sinh viên các khóa học của Trường Nghệ thuật Sân khấu II trước kia vì bộ có sai sót trong quá khứ là việc của bộ. Thư khiếu nại của tôi là về việc bộ thu hồi bằng thạc sĩ và kết quả nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi.





. Tại sao ông không trực tiếp gặp lãnh đạo Bộ GD-ĐT?



- Sau đó, tôi có xin gặp bộ trưởng và được ông nhận lời. Thế nhưng, tôi đã thất vọng vô cùng sau cuộc gặp này. Bộ trưởng cho tôi đúng 5 phút để tuyên bố rằng ông “chia sẻ” về trường hợp của tôi nhưng sẽ giữ nguyên quyết định thu hồi bằng thạc sĩ và công trình nghiên cứu sinh của tôi. Ông cũng bảo rằng nếu tôi muốn kiện ra tòa hành chính thì cứ kiện.



. Và vì vậy ông quyết định đưa vụ việc ra tòa?



- Tôi nghĩ vụ việc của tôi khá đặc biệt và bộ trưởng đã đọc các văn bản, hồ sơ rất kỹ trước khi đồng ý gặp tôi. Tôi có nói với ông rằng đây là vấn đề danh dự và tôi phải bảo vệ danh dự của mình đến cùng.



Tôi rất có thiện chí chờ đợi Bộ GD-ĐT rút lại quyết định trên và không hề muốn đưa việc này ra tòa. Nhưng nếu bộ không thay đổi – dù trước đó có nhận lỗi thuộc về phần mình – tôi buộc lòng phải kiện.



. Ông có nắm chắc phần thắng khi đưa vụ việc này ra tòa không?



- Biên bản thanh tra công nhận 4 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục Nhà nước đều có lỗi rành rành ra đấy nhưng họ chỉ nhận lỗi mà không chịu sửa sai. Trái lại, họ bắt tôi chịu trách nhiệm về lỗi lầm của họ. Thật là ngược đời. Họ cho rằng quyết định rút bằng thạc sĩ và công trình nghiên cứu sinh của tôi là để chấm dứt mọi sai trái của họ từ trước đến nay! Vì lỗi của mình mà bắt người khác phải chịu trách nhiệm là không công bằng. Tôi nghĩ vậy và quyết tâm đòi hỏi công lý đến cùng.

