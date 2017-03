Huyền thoại âm nhạc sống dậy từ đĩa CD

Nghệ sĩ Mirco Pagano (29 tuổi) và Moreno De Turco (25 tuổi) ở thành phố Milan, Ý đã thiết kế ra một bộ sưu tập làm sống lại với những tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới như Elvis Presley, Jimi Hendrix, Freddie Mercury, James Brown và Bob Marley.



Họ dùng chính đĩa CD của “chủ thể” tác phẩm để ghép nên bức tranh về thần tượng âm nhạc đó.









Ông vua nhạc rock and roll Elvis Presley







Những chiếc đĩa được gắn với nhau khéo léo khắc hoạ nghệ sĩ ghita da màu Jimi Hendrix







Hình ảnh này của Michael Jackson cần dùng tới 1.100 chiếc đĩa







Thành viên ban nhạc rock huyền thoại Queen – Freddie Mercury







Hình ảnh của Bob Marley trong bài hát Is This Love















Theo Hồ Bích Ngọc (DT/ DM)

Nghệ sĩ Pagano cho biết hai người đã làm việc trong tổng cộng 200 tiếng đồng hồ, kéo dài trong 3 tháng để hoàn tất bộ sưu tập này.“Sau khi quyết định thực hiện tác phẩm về một nghệ sĩ nào đó, chúng tôi phải tìm được ra khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ nhất của họ trong lòng công chúng.Trước tiên chúng tôi thu thập tất cả các đĩa CD của nhân vật chính rồi phác thảo ý tưởng, ghép tạm một số bức hình, đĩa nào cần dùng nhiều mà sưu tập không đủ thì phải dùng biện pháp “thô sơ” là đi cóp nhạc vào đĩa trắng rồi in bìa đĩa giống hệt để ghép vào tác phẩm.Sau đó trọn một khoảng sân rộng để ‘tác nghiệp’ cho thoải mái, thực hiện nhanh chóng và ghi lại khoảnh khắc cùng máy ảnh.”Hai nghệ sĩ Pagano và De Turco sáng tạo ra bộ sưu tập này với mục đích nhấn mạnh những ảnh hưởng tiêu cực của việc sao chép, chia sẻ âm nhạc bất hợp pháp diễn ra rất phổ biến trên mạng. Ngành công nghiệp âm nhạc nói chung và sản xuất đĩa hát nói riêng đã bị tổn thất không nhỏ bởi những hình thức thưởng thức âm nhạc miễn phí và phạm luật này.Nghệ sĩ De Turco cho rằng: “Chúng ta, những người yêu nhạc chân chính hãy làm điều gì đó để cứu lấy ngành sản xuất băng đĩa nhạc. Chúng tôi thực hiện những tác phẩm nghệ thuật này như một tiếng nói chống lại những cách thưởng thức âm nhạc bất hợp pháp - sự lạm dụng trắng trợn mồ hôi, công sức và chất xám của các nghệ sĩ.Những hành động này tựa như con virus truyền bệnh, sẽ nhanh chóng huỷ hoại nền công nghiệp âm nhạc từ bên trong và khiến các nghệ sĩ phải lao động vất vả hơn mà những thành công đáng lẽ họ có được sẽ chẳng bao giờ to lớn và huy hoàng như những nghệ sĩ mà chúng tôi khắc hoạ ở đây. Những nhân vật này nổi tiếng và trở thành biểu tượng của nền âm nhạc thế giới một phần bởi khi đó thị trường âm nhạc chưa bị biến tướng như bây giờ.Những tác phẩm của chúng tôi được sáng tạo nên từ cả đĩa ‘xịn’ và đĩa sao ‘bất hợp pháp’ do chính chúng tôi tạo ra để phục vụ cho sáng tác nghệ thuật. Hi vọng đây sẽ là những bức tranh ý nghĩa phản ánh toàn cảnh nền âm nhạc trong đó việc in sao đĩa lậu cũng là một vấn nạn đang lũng đoạn thị trường âm nhạc.”