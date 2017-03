Huyền thoại Chuck Berry gục ngã trên sân khấu

Huyền thoại nhạc rock 'n' roll Chuck Berry. (Ảnh: Internet)



Ông đã gục người xuống chiếc đàn keyboard và bất động trong một vài phút trước khi được dìu khỏi sân khấu.Theo báo trên, Berry sau đó đã xuất hiện trở lại nhưng nói với những người hâm mộ rằng ông không thể trình diễn tiếp được nữa.Người đại diện cho Berry cho biết người đàn ông 84 tuổi này đã bị kiệt sức và phải trở về nhà riêng tại thành phố St Louis, tiểu bang Missouri ngay lập tức.Với hai bản nhạc tiêu biểu "Johnny B Goode" và "Roll Over Beethoven," ca sĩ và cũng là tay guitar Berry là một trong những người đi tiên phong trong dòng nhạc rock 'n' roll và đã có ảnh hưởng sâu đậm lên rất nhiều nghệ sĩ. Trong số này có các ban nhạc The Beatles, The Rolling Stones và The Beach Boys./.