Huyền thoại của Modern Talking bất ngờ với Việt Nam ​

Modern Talking là ban nhạc Đức, được thành lập từ năm 1983 với hai thành viên Thomas Anders (ca sĩ hát chính kiêm viết lời) và Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ và hát bè). Nhóm nhạc trở nên nổi tiếng năm 1985 với đĩa đơn You’re my heart, you’re my soul. Ngay khi ra mắt, ca khúc lọt vào tốp 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc của 55 quốc gia. Riêng ở Đức, You’re my heart, you’re my soul đứng số một suốt sáu tuần liên tiếp. "Modern Talking ft Thomas Anders live in concert" sẽ diễn ra vào ngày 26-11 tại Hà Nội.