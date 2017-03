Huyền thoại Michael Jackson... trở lại

Sức hút khó đoán Sau khi Michael Jackson qua đời ở tuổi 50 vào tháng 6-2009, có hai nhạc phẩm của ông được hãng đĩa phát hành. Tháng 10-2009, soundtrack album This Is It nằm trong bộ phim tài liệu âm nhạc cùng tên ra mắt và đạt doanh thu 10 triệu bản được bán ra trên thế giới, trong khi đó bộ phim tài liệu thu về tới 261 triệu USD. Một năm sau đó, album thu âm Michael ra mắt gồm bốn ca khúc mới nhưng chỉ bán được một triệu bản.