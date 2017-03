Huyền thoại saxophone Kenny G đến Việt Nam

Kenny G (tên thật là Kenneth Bruce Gorelick), là huyền thoại saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng smooth jazz, R&B, pop và Latin, đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên toàn cầu trong suốt hơn 30 năm qua. Ông là nghệ sĩ nhạc khí duy nhất đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever In Love năm 1994 và cũng là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây.

Kenny G có nhiều tác phẩm phối hợp rất thành công với những ngôi sao hàng đầu thế giới như George Benson, Andrea Bocelli, Whitney Houston, Celine Dion, Frank Sinatra, Peabo Bryson, Toni Braxton, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole, Michael Bolton...

Trong liveshow tại Hà Nội, Kenny G sẽ gửi đến khán giả yêu nhạc Việt Nam những bản nhạc đã làm nên tên tuổi của ông. Người nghe sẽ đắm chìm trong Going Home, Forever in love, Havana… , cảm nhận tình yêu bất tử trong Romeo& Juliet, My heart will go on hoặc những ca khúc trong album mới nhất của ông mang tên Brazilian Nights vừa ra mắt.

Kenny G Live In Concert sẽ là bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn được chính Kenny G và những nghệ sĩ tên tuổi đã đi cùng ông từ năm 1986 đến nay biểu diễn live hoàn toàn. Ngoài chiếc kèn Saxo trứ danh với thương hiệu của chính Kenny G, các nhạc cụ cho từng nhạc công đều là nhạc cụ chuyên dùng cho mỗi tour diễn toàn cầu. Theo lịch trình, Kenny G sẽ sang Việt Nam tối 12-10. Ngày 13-10, ông sẽ có buổi họp báo và trò truyện với giới truyền thông. Sau khi biểu diễn tại Việt Nam, ông tiếp tục tour châu Á tại Ấn Độ ngày 19-10.

