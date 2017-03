(PL)- Tối 31-7, Công ty người mẫu Elite Việt Nam (đơn vị đưa siêu mẫu Ngọc Tình và Huyền Trang tham dự cuộc thi Best model of the world tại Bungari) cho biết:

Huyền Trang đã đoạt giải Best Asia (người mẫu xuất sắc nhất khu vực châu Á). Ngọc Tình giành được giải thưởng Best evening suit (trang phục dạ hội đẹp nhất). Hai giải thưởng cao nhất của cuộc thi thuộc về nam người mẫu đại diện cho Serbia và nữ người mẫu đại diện cho Bungari. H.BÌNH