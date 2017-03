Huyền Trang, Ngọc Tình so tài tại Best model of the world 2011

Quán quân Vietnam’s next top model 2010 Khiếu Thị Huyền Trang và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010 Trương Ngọc Tình sẽ có mặt tại thành phố Plovdiv, Bulgaria để tham dự cuộc thi Best model of the world lần thứ 23, diễn ra từ ngày 23 đến 30-7.

Huyền Trang - Ảnh: multimediajsc cung cấp Cuộc thi năm nay quy tụ thí sinh của 136 quốc gia tham dự, trong đó có những cường quốc siêu mẫu như Venezuela, Bulgaria, Colombia, Ý, Đức, Pháp, Nga, Canada, Brazil, Trung Quốc... Đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 30-7 tại nhà hát Ancient Roman thuộc thành phố Plovdiv. Theo Q.N (Tuổi Trẻ)